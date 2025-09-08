“รัชชานนท์” นำทัพสมัครเล่นไทยสู้ศึกเอเชีย-แปซิฟิกฯ ที่ดูไบ

ทีเค-รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ นักศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา นำทัพนักกอล์ฟสมัครเล่นไทยลงสู้ศึกกอล์ฟสมัครเล่นรายการ เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ ที่สนามเอมิเรตส์ กอล์ฟ คลับ มัจลิส คอร์ส นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 23–26 ตุลาคมนี้ เพื่อชิงตั๋วลงเล่นเมเจอร์ใหญ่อย่าง เดอะ มาสเตอร์ส และ ดิ โอเพ่น ในปีหน้า
สมาพันธ์กอล์ฟเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมกับ อาร์แอนด์เอ และ มาสเตอร์ส ทัวร์นาเมนต์ จัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการ เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ (เอเอซี) ครั้งที่ 16 โดยผู้ชนะจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขัน เดอะ มาสเตอร์ส และ ดิ โอเพ่น ขณะที่รองแชมป์จะได้สิทธิ์ลงเล่นใน ดิ โอเพ่น ควอลิฟายอิง ซีรีส์ ส่วนผู้ที่จบอันดับ 1–3 จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขัน ดิ อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ ครั้งที่ 131
ล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันได้ประกาศรายชื่อนักกอล์ฟ 113 คน จาก 38 ชาติสมาชิกที่ยืนยันเข้าร่วมแข่งขัน โดยมีนักกอล์ฟไทย 7 คน ได้แก่ รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์, พงศภัค เหล่าภักดี, ธนวินท์ ลี, ปรินทร์ สารสมุทร, ชนชน โชคประจักษ์ชัด, อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล และลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ
ขณะที่นักกอล์ฟสมัครเล่นแถวหน้าของภูมิภาคที่ร่วมลงชิงชัยในปีนี้ อาทิ โจว จื่อฉิน รองแชมป์ปีที่แล้วจากจีน,แฮร์รี ทาคิส จากออสเตรเลีย, เคนท์ เชียว จากไชนิสไทเป, หวัง ไห่เสิ่น จากฮ่องกง, เรย์ฮาน อับดุล ลาตีฟ จากอินโดนีเซีย รวมถึง ไทเซ นางาซากิ, ไทชิ โมโตะ และ รินทาโระ นากาโนะ จากญี่ปุ่น
ทั้งนี้กอล์ฟเอเอซีเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี 2009 ตลอด 15 ครั้งที่ผ่านมา จีนครองแชมป์มากที่สุด 5 สมัย ตามด้วยออสเตรเลียและญี่ปุ่นชาติละ 4 สมัย และเกาหลีใต้ 2 สมัย รายการนี้ยังถือเป็นก้าวสำคัญสู่เวทีเมเจอร์ โดยแชมป์เก่าอย่าง ฮิเดกิ มัตซึยามะ จากญี่ปุ่น คว้าแชมป์ 2 ครั้งก่อนก้าวไปคว้าแชมป์ เดอะ มาสเตอร์ส ปี 2021 และแคเมอรอน สมิธ จากออสเตรเลีย เจ้าของแชมป์ ดิ โอเพ่น 2022 รวมถึงนักกอล์ฟชื่อดังที่ผ่านรายการนี้มาแล้วก้าวไปประสบความสำเร็จบนเวทีโลก เช่น ทาคุมะ คานายะ (2018), เคตะ นากาจิมะ (2021), แคเมอรอน เดวิส, อี มินอู, ไรอัน ฟ็อกซ์ และ คิม ชีอู เป็นต้น
นอกจากนี้ ผู้เล่นที่ผ่านเวทีเอเอซียังสร้างผลงานในระดับอาชีพ คว้าแชมป์พีจีเอ ทัวร์ รวมแล้ว 33 รายการ และแชมป์ในทัวร์หลักทั่วโลกกว่า 140 รายการ
สำหรับเอมิเรตส์ กอล์ฟ คลับ มัจลิส คอร์ส เป็นสนามแข่งขันเอเอซีครั้งแรก แต่เป็นสนามแข่งขันที่คุ้นเคยในเวทีโลกอย่าง ดูไบ เดสเสิร์ต คลาสสิก รายการสำคัญของดีพี เวิลด์ ทัวร์ โดยมีแชมป์เก่าอย่าง เซวี บาเลสเตรอส, ไทเกอร์ วูดส์, รอรี แม็คอิลรอย และเออร์นี เอลส์