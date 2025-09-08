ชาวฝรั่งเศสกว่า 400 คนกระทบไหล่ 'แสนชัย-ยอดแสนไกล-นำศักดิ์น้อย' ในมวยไทยมาสเตอร์คลาส

ความเคลื่อนไหวโครงการ “มวยไทย มาสเตอร์ คลาส 2025” (Muaythai Masterclass 2025) ซึ่งจัดโดย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา ภายใต้สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
ล่าสุดยกทัพไปยังเมืองมาร์เซย ประเทศฝรั่งเศส โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นางสาวธิดา สุขีลาภ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ ศิลปอาชา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และคณะ เข้าร่วมที่ออเรนจ์ เวลโลโดรม
จากนั้น 3 ยอดนักชกมวยไทย แสนชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม, ยอดแสนไกล แฟร์เท็กซ์ และ นำศักดิ์น้อย ยุทธการกำธร มาร่วมโชว์การไหว้ครูมวยไทย พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์เปิดคลาสสอนมวยไทยให้กับชาวฝรั่งเศสที่ชื่นชอบกีฬามวยไทย และผู้สนใจร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมงานเกือบ 400 คน โดยแฟนๆ มวยท้องถิ่นทุกเพศทุกวัยต่างพกอุปกรณ์ และชุดซ้อมมวยมาครบชุด
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ด้วยการให้คำแนะนำการขอวีซ่า Non-Immigrant Visa (ED) 90 วัน และ Muaythai DTV (Destination Thailand Visa) 180 วัน สำหรับผู้ที่สนใจเรียนมวยไทยระยะยาวอีกด้วย
กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นช่องทางในการสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวฝรั่งเศส ได้ลงทะเบียนเดินทางมาเรียนมวยไทยในค่ายมวยมาตรฐานของประเทศไทย เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ และเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศต่อไป
ล่าสุดนางสาวธิดา สุขีลาภ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ระบุว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง เห็นจำนวนคนเข้าร่วมก็น่าจะประมาณ 300 กว่าคนขึ้นไป ก็มีทุกเพศทุกวัย นั่นสะท้อนให้เห็นว่ามวยไทยเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จริงๆ ก็เป็นที่นิยมมาแล้วพอสมควร แต่ว่าดูจากจำนวนความนิยมของคนฝรั่งเศสก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการเผยแพร่ซอฟพาวเวอร์ของมวยไทย กิจกรรมดีๆ แบบนี้ ควรจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความนิยมของมวยไทย และเพื่อสร้างความเข้มแข็งกับสมาพันธ์ของทางฝรั่งเศสด้วย เพราะว่าถ้าเราห่างหายไป ไม่จัดต่อเนื่อง ไม่สม่ำเสมอ ก็อาจทำให้ความนิยมลดน้อยลงไป ดังนั้นหากเราจัดกิจกรรมอยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าเป็นที่มาร์เซย หรือเมืองใหญ่ๆ อย่าง ปารีส รวมถึงที่ ลียง เพราะว่าประเทศฝรั่งเศสก็มีประชากรเป็นจำนวนมาก มีเมืองสำคัญหลายแห่ง ดังนั้นหากมาจัดปีละครั้ง หรือ ปีละ 2 ครั้ง ตามเมืองใหญ่ๆ ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและช่วยส่งเสริมซอฟพาวเวอร์ของมวยไทยได้ดี
นางสาวธิดา กล่าวต่อไปว่า ถ้าจะให้พูดถึงสิ่งที่อยากเห็นในวงการมวยไทย ในแง่ของการยกระดับมากขึ้นกว่านี้ ทั้งในเรื่องของงบประมาณและการจัดสรรต่างๆ ด้วยความที่เคยอยู่กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย มาก่อน ก็เข้าใจว่างบประมาณบางทีทาง กกท. ถ้ามีงบประมาณสนับสนุน กกท. ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ถ้าทาง กกท. ติดขัดเรื่องงบประมาณ ทางสถานทูตฯ ก็มีงบประมาณส่วนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนการเผยแพร่มวยไทย เพราะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ถ้าหากปีหน้าทาง กกท. และทางคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาฯ มีโอกาสที่จะมาฉลองความสัมพันธ์ครบ 170 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส ก็เป็นโอกาสที่ดีมากที่จะมาสนับสนุนและช่วยสถานทูตในการจัดกิจกรรมเพื่อความสัมพันธ์ระดับประชาชน
ขณะที่ แสนชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม กล่าวว่า มาที่ฝรั่งเศสเมื่อประมาณ 5 ปีก่อน เราก็ไปกันมาหลายประเทศ มีคนสนใจเรียนเยอะกว่าเดิม มากกว่าเดิมหลายร้อยคน ครั้งก่อนไม่เยอะเท่านี้ ซึ่งดีใจที่ทุกคนมาฝึกฝนมวยไทย การมาในครั้งนี้บางคนอาจจะไม่ต้องเป็นนักมวยอาชีพก็ได้ แต่คุณจะได้การป้องกันตัวและออกกกำลังกายไปในตัว หวังว่าปีหน้าเราจะได้เจอกันอีก
ยอดแสนไกล แฟร์เท็กซ์ ระบุว่า ชาวต่าวชาติทั่วโลกสนใจมวยไทย ซึ่งพวกตนมีหน้าเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เราทำเต็มที่ในทุกๆ ครั้ว เราอยากให้ทางผู้ใหญ่ผลักดันโครงการดีๆแบบนี้ต่อไป ส่วนครูมวยที่มากันสามคนรวมผมเทียบกับจำนวนคนที่เยอะขนาดนี้ก็อยากให้เพิ่มจำนวนครูมวยในอนาคต แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ด้วย
ด้าน นำศักดิ์น้อย ยุทธการกำธร กล่าวว่า เราดีใจที่ได้เป็นตัวแทนเผยแพร่มวยไทยในต่างประเทศ ให้ทุกคนได้รับรู้ถึงศิลปะและวัฒนธรรมของมวยไทย เราภูมิใจมากๆ ที่เรามาอยู่ตรงจุดนี้ และครั้งนี้ผู้คนชาวฝรั่งเศสมาร่วมงานกันอย่างมากมาย และบางคนมีรูปมาฝากพวกเราทั้ง 3 คน ด้วย