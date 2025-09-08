"โอนาน่า" ตอบรับซบ "แทร็บซอนสปอร์" แบบยืมตัว

อังเดร โอนาน่า ผู้รักษาประตู แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บรรลุข้อตกลงย้ายไป แทร็บซอนสปอร์ สโมสรลีกตุรกี
กระบวนการย้ายทีมยังไม่สิ้นสุด แต่แหล่งข่าวใกล้ชิด โอนาน่า เชื่อว่าทุกอย่างจะสิ้นสุดทันเวลาเฝ้าเสานัดแรก พบ เฟเนร์บาห์เช วันที่ 14 กันยายน
ตลาดซื้อ-ขายของลีกตุรกี สิ้นสุดวันศุกร์ที่ 12 กันยายน ยังมีเวลาเพียงพอปิดดีล โอนาน่า ซึ่งกำลังติดภารกิจรับใช้ ทีมชาติแคเมอรูน
กาลาตาซาราย สโมสรอีกแห่งหนึ่งของตุรกี เคยถูกเชื่อมโยงกับ นายทวารวัย 29 ปี แต่เลือกดึง อูกูร์ชาน ชาเกียร์ แทน
ชาเกียร์ นายทวารทีมชาติตุรกี เพิ่งย้ายจาก แทร็บซอนสปอร์ วันที่ 2 กันยายน มูลค่า 36 ล้านยูโร (ประมาณ 1,350 ล้านบาท)
แทร็บซอนสปอร์ พิจารณาตัวเลือกอื่นๆ นับตั้งแต่ปล่อยตัว ชาเกียร์ โดยแหล่งข่าวสโมสร เชื่อว่า โอนาน่า น่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของทีม
การปล่อย โอนาน่า หรือ อัลตาย บายินดีร์ เป็นเป้าหมายของ ยูไนเต็ด หลังคว้า เซนเนอ ลัมเมนส์ จาก รอยัล อันทเวิร์ป วันปิดตลาด พรีเมียร์ ลีก (1 ก.ย.)