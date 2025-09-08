"ร็อดเจอร์ส" ปัดล้างแค้น บุกเชือด "เจ็ตส์" คาบ้าน

แอรอน ร็อดเจอร์ส ควอเตอร์แบ็กจอมเก๋า พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส ยังไม่หมดเขี้ยวเล็บ แผลงฤทธิ์นำทีมเอาชนะ นิว ยอร์ก เจ็ตส์ ทีมเก่า หวุดหวิด 34-32 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) ที่สนามเม็ตไลฟ์ สเตเดียม วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน
ร็อดเจอร์ส วัย 41 ปี หมุนเข็มนาฬิกาย้อนอดีต เปิดตัวกับ สตีลเลอร์ส โดยขว้าง 4 ทัชดาวน์ รวม 2 สกอร์ ภายในเวลาห่างกัน 50 วินาที ช่วงครึ่งหลัง และ คริส บอสเวลล์ เตะฟิลด์โกลระยะไกลุดของอาชีพ 60 หลา แซงนำ 34-32 เหลือเวลา 1 นาที 3 วินาที
ร็อดเจอร์ส กล่าว "ผมชอบเอาชนะ ไม่สำคัญว่าจะเป็นทีมไหน"
แต่ชัยชนะครั้งนี้มีความหมายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ ร็อดเจอร์ส ถูกปล่อยตัวโดย แอรอน เกล็นน์ เฮดโค้ชคนใหม่ เจ็ตส์ ช่วงออฟซีซัน
"ผมยินดีที่เอาชนะใครก็ได้ที่มีความเกี่ยวข้องกับ เจ็ตส์ ผมทุ่มเททุกอย่างเพื่อทีม ผมไม่มีความรู้สึกแง่ลบใดๆ ที่มันไม่ประสบความสำเร็จ ผมอาจไม่พอใจจุดจบ แต่มันเป็นอดีตไปแล้ว ตอนนี้เราสถิติ ชนะ 1 แพ้ 0" อดีตผู้เล่น กรีน เบย์ แพ็คเกอร์ส ทิ้งท้าย
สตีลเลอร์ส ตามหลัง 31-32 ร็อดเจอร์ส ได้บอลบุกเหลือเวลานานกว่า 3 นาที ขับเคลื่อนทีมบุกถึงแดน เจ็ตส์ ด้วยเพลย์รับบอล 11 หลาของ ดีเค เม็ตคาล์ฟ ปีกนอก บอลถูกปัดโดย ซอส การ์ดเนอร์ กับ อันเดร ซิสโก 2 ผู้เล่นทีมรับ และกระดอนมือ จอนนู สมิธ ไทต์เอนด์ แล้วกลับมาเข้ามือ เม็ตคาล์ฟ
ดาวน์ที่ 4 ต้องการ 11 หลา ตรงเส้น 42 ไมค์ ทอมลิน เฮดโค้ช พิตต์สเบิร์ก เลือกเตะฟิลด์โกล และ บอสเวลล์ เตะเข้าอย่างง่ายดาย ทุบสถิติระยะไกลสุดเดิม 59 หลา พบ เจ็ตส์ เมื่อปี 2022
เจ็ตส์ เหลือโอกาสลุ้นเตะฟิลด์โกลแซงชนะ หลังได้บอลกลับมาขณะเหลือเวลา 56 วินาที ดาวน์ที่ 4 ต้องการ 3 หลา จัสติน ฟิลด์ส ควอเตอร์แบ็ก ขว้างให้ การ์เร็ตต์ วิลสัน ปีกนอก กำลังจะเปลี่ยนเป็นดาวน์ที่ 1 แต่ถูก เจเลน แรมซีย์ แท็คเกิลหนักจนครองบอลไม่ได้
ร็อดเจอร์ส ดีกรีผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) 4 สมัย กลับลงมาคุกเข่าปิดเกมบนสนามเหย้าเดิมตลอด 2 ซีซันที่ผ่านมา ขว้างคอมพลีต 22 จาก 30 ครั้ง ระยะ 244 หลา และทาบสถิติขว้างอย่างน้อย 4 ทัชดาวน์ โดยไม่เสียอินเทอร์เซ็ปต์มากสุด 28 เกม ของ ทอม เบรดี
ขณะที่ ฟิลด์ส เจอทีมเก่าเช่นกัน แผลงฤทธิ์วิ่งทัชดาวน์ที่ 2 ของตัวเอง ทำให้ เจ็ตส์ ขึ้นนำ 32-31 เหลือเวลา 7 นาที 1 วินาที แต่เล่น 2 คะแนนไม่สำเร็จ โดยขว้างอินคอมพลีต สกอร์จึงห่างกันแค่ 1 แต้ม
เกมนี้ ฟิลด์ส ขว้างบอลเข้าเป้า 16 จาก 22 ครั้ง ระยะ 218 หลา 1 ทัชดาวน์ ให้ วิลสัน และถือบอลวิ่งเอง 12 ครั้ง ระยะ 48 หลา
ผลอเมริกันฟุตบอล NFL สัปดาห์ที่ 1
อริโซนา คาร์ดินัลส์ ชนะ นิว ออร์ลีนส์ เซ็นต์ส 20-13
ไมอามี ดอลฟินส์ แพ้ อินเดียนาโปลิส โคลท์ส 8-33
ลาส เวกัส เรดเดอร์ส ชนะ นิว อิงแลนด์ แพทริออตส์ 20-13
นิว ยอร์ก ไจแอนท์ส แพ้ วอชิงตัน คอมมานเดอร์ส 6-21
แครอไลนา แพนเธอร์ส แพ้ แจ็คสันวิลล์ จากัวร์ส 10-26
ซินซินเนติ เบงกอลส์ ชนะ คลีฟแลนด์ บราวน์ส 17-16
แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส ชนะ แอตแลนตา ฟอลคอนส์ 23-20
ซาน ฟรานซิสโก โฟร์ตีไนเนอร์ส ชนะ ซีแอตเทิล ซีฮอว์กส 17-13
เทนเนสซี ไตตันส์ แพ้ เดนเวอร์ บรองโกส์ 12-20
ดีทรอยต์ ไลออนส์ แพ้ กรีน เบย์ แพ็คเกอร์ส 13-27
ฮุสตัน เท็กแซนส์ แพ้ แอลเอ แรมส์ 9-14
บัลติมอร์ เรฟเวนส์ แพ้ บัฟฟาโล บิลล์ส 40-41