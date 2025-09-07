“ธันยากร” เฉือนเพลย์ออฟคว้าแชมป์แรกในรอบ 7 ปี

ธันยากร ครองผา เฉือนเพลย์ออฟชนะ อมรินทร์ กรัยวิเชียร คว้าแชมป์แรกในรอบ 7 ปี จากการแข่งขัน “สิงห์ บางกอก โอเพ่น 2025” หลังทั้งคู่จบด้วยสกอร์รวมเท่ากัน 20 อันเดอร์พาร์ 260 ที่สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา
ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ ร่วมกับ ไทยแลนด์ พีจีเอทัวร์ จัดการแข่งขันโคแซงชั่นรายการ "สิงห์ บางกอก โอเพ่น” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายนที่ผ่านมา ณ สนามบางกอก กอล์ฟคลับ ระยะ 6,549 หลา พาร์ 70 จังหวัดปทุมธานี ปรากฎว่า โปรโมห์-ธันยากร ครองผา หวดรอบสุดท้ายเข้ามา 6 อันเดอร์พาร์ 64 ขณะที่ โปรเรย์-อมรินทร์ กรัยวิเชียร ผู้นำร่วมรอบสาม ทำอีก 5 อันเดอร์พาร์ 65 จบสกอร์รวมเท่ากันที่คนละ 20 อันเดอร์พาร์ 260 ต้องเพลย์ออฟหาผู้ชนะที่หลุม 18 พาร์ 5 และเป็นธันยากรที่ทำเบอร์ดี้เอาชนะไปในการเล่นเพลย์ออฟครั้งแรก คว้าแชมป์ออลไทยแลนด์ฯ รายการที่ 3 ให้กับตัวเอง พร้อมรับเงินรางวัล 450,000 บาท
ธันยากร เผยหลังคว้าแชมป์แรกในรอบ 7 ปี ว่า “จุดเปลี่ยนเริ่มจากหลุม 13 ที่ไดร์ฟไปชนเสาไฟทางซ้ายแล้วเด้งมาอยู่กลางแฟร์เวย์ ถือว่าโชคดี แล้วก็เริ่มทำได้ 4 เบอร์ดี้ติดกัน ส่วนความมั่นใจช่วงนี้เป็นผลมาจากการได้มีโอกาสลงเล่นในสนามที่ยากทำให้มีโอกาสได้พัฒนาฝีมือทั้งการไดร์ฟและพัตต์ได้ดีมากขึ้น”
ขณะที่ รฐนน วรรณศรีจันทร์ ผู้นำร่วมรอบสาม หวดรอบสุดท้ายได้อีก 4 อันเดอร์พาร์ 66 จบอันดับ 3 ด้วยสกอร์รวม 19 อันเดอร์พาร์ 261 รับเงินรางวัล 165,000 บาท โดยมี ชัพชัย นิราช และสุทธินนท์ ปัญโญ ตามมาที่อันดับ 4 ร่วมด้วยสกอร์รวมคนละ 18 อันเดอร์พาร์ 262 ทางด้าน เอกปริษฐ์ หวู่ อดีตแชมป์สองรายการ ขยับขึ้นมาจบที่อันดับ 6 ร่วมกับ วรุณ เอี่ยมแก้ว อดีตแชมป์ปี 2023, นพรัฐ พานิชผล และ ปีเตอร์ วิลสัน นักกอล์ฟจากออสเตรีเลีย ที่สกอร์รวมคนละ 15 อันเดอร์พาร์ 265