“กวาร์ตาราโร” ควบรถ YZR-M1 ผงาดโพเดียม สปรินต์ เรซ โมโตจีพี สนาม 15 คาตาลันจีพี

“เอลดิอาโบล” ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร ยอดนักบิดเฟรนช์จาก มอนสเตอร์ อีเนอร์จี้ ยามาฮ่า โมโตจีพี สร้างผลงานระดับมาสเตอร์ ผงาดโพเดียมในศึก โมโตจีพี 2025 สนาม 15 รายการ คาตาลัน กรังด์ปรีซ์ ด้วยการไล่บี้สุดมันคว้าอันดับ 2 จาก สปรินต์เรซ เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา ที่ เซอร์กิต เด บาร์เซโลน่า-คาตาลุนญ่า ประเทศสเปน
ศึก คาตาลัน กรังด์ปรีซ์ ผ่านการแข่งขันรอบ “สปรินต์เรซ” เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา ภายใต้การต่อสู้อย่างดุเดือดของกลุ่มหน้า โดยเรซนี้ชิงชัยกันทั้งสิ้น 12 สนาม
กวาร์ตาราโร เริ่มเกมจากกริดที่ 2 และสามารถลบจุดอ่อนในรถแข่ง YZR-M1 ได้อย่างหมดจด โดยทะยานออกตัวได้ดีเกาะกลุ่มหน้าอย่างเหนียวแน่น ก่อนจะบิดเข้าป้ายในอันดับ 2 ด้วยเวลา 20 นาที 0.245 วินาที ตามหลังผู้ชนะเพียง 1.299 วินาที คว้า 9 แต้ม จากสปรินต์เรซมาครองได้สำเร็จ ส่วน อเล็กซ์ รินส์ ทีมเมทชาวสเปนจบเรซในอันดับ 15 ตามหลัง 15.936 วินาที
ด้าน มิเกล โอลิเวียร่า นักบิดโปรตุกีสจาก พรีม่า พรามัค ยามาฮ่า โมโตจีพี เข้าป้ายอันดับ 10 ตามหลังผู้ชนะ 8.578 วินาที และ แจ็ค มิลเลอร์ ทีมเมทชาวออสเตรเลียนในอันดับ 12 ตามหลัง 10.165 วินาที
ทั้งนี้ ศึก คาตาลัน กรังด์ปรีซ์ จะดวลความเร็วรอบเมนเรซ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายนนี้ เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง SPOTV
------------------------------------------------
#RevsYourHeart #ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด #YamahaBeyondTheLimits
#YamahaRacing #YamahaWorldChampion #YamahaNumber1RacingTeam
#YamahaMotoGP25 #TheBlueShift
#YamahaFactoryRacingTeam
#MonsterEnergyYamahaMotoGP #FQ20 #AR42
#PrimaPramacYamaha
#JM43 #MO88