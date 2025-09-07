"แมนฯ ยูไนเต็ด" จับมือทีมตุรกี ปลอย "โอนาน่า" ให้ยืมตัว

อังเดร โอนาน่า นายทวารจอมเฟอะฟะ กำลังจะถูกปล่อยออกจาก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หลังสโมสรตอบรับข้อเสนอแบบยืมตัว
มือกาววัย 29 ปี อยู่บนม้านั่งสำรอง 2 เกมลีกล่าสุด และดูเหมือนไม่เป็นที๋โปรดปรานของ รูเบน อโมริม กุนซือโปรตุกีส
ล่าสุด ผู้รักษาประตูชาวแคเมอรูน เตรียมกลับมาเฝ้าเสา หลัง ยูไนเต็ด ตกลงกับ แทร็บซอนสปอร์ แบบปากเปล่าแล้ว เหลือเพียงรอการตัดสินใจของ โอนาน่า
อดีตผู้เล่น อาแจ็กซ์ เป็นข่าวจะอำลาถิ่นโอลด์ แทรฟฟอร์ด ตลอดซัมเมอร์นี้ และถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง นับตั้งแต่ย้ายจาก อินเตอร์ มิลาน ปี 2023
โอนาน่า ก่อความผิดพลาดแบบเข้าตากรรมการหลายครั้ง เสียประตู 150 ลูก จาก 102 นัด ทำให้ อโมริม เลือกใช้งาน อัลตาย บายินดีร์ นายทวารตุรกี ลงเล่นทั้ง 3 เกมลีกซีซันนี้