"ซาบาเลนกา" ป้องแชมป์ยูเอส โอเพน คนแรกรอบ 11 ปี

อารีนา ซาบาเลนกา นักเทนนิสหญิงหมายเลข 1 ของโลก เอาชนะ อแมนดา อนิซิโมวา เจ้าถิ่น 2 เซตรวด ป้องกันแชมป์ศึกยูเอส โอเพน วันเสาร์ที่ 6 กันยายน นับเป็นแชมป์แกรนด์ สแลม สมัยที่ 4 ตลอดอาชีพ
ซาบาเลนกา มือ 1 รายการ กดดันเกมเสิร์ฟของ อนิซิโมวา ซึ่งขาดความคงเส้นคงวา กระทั่งปิดแมตช์ 6-3. 7-6(7/3) บนอาร์เธอร์ แอช สเตเดียม
หวดสาวเบลารุส ลงสู่สังเวียนโดยรู้ว่าเป็นโอกาสคว้าแชมป์แกรนด์ สแลม ครั้งสุดท้ายของฤดูกาล 2025 หลังอกหักศึกออสเตรเลียน โอเพน และ เฟรนช์ โอเพน รอบชิงชนะเลิศ
ซาบาเลนกา ผู้เล่นป้องกันแชมป์รายการนี้คนแรก นับตั้งแต่ เซเรนา วิลเลียมส์ ปี 2014 "มันเหลือเชื่อจริงๆ บทเรียนเหล่านั้นมีคุณค่าสำหรับแมตช์นี้ ฉันพูดไม่ออกเลย"
อนิซิโมวา ชนะ 6 จาก 9 ครั้งล่าสุดแบบเฮด-ทู-เฮด รวมรอบรองชนะเลิศ วิมเบิลดัน แต่ ซาบาเลนกา เล่นด้วยประสบการณ์รอบชิงชนะเลิศระดับ แกรนด์ สแลม 7 ครั้งตลอดอาชีพ ดับความหวังคู่แข่งปลดล็อก
อนิซิโมวา กล่าว "การแพ้รอบชิงชนะเลิศ 2 ครั้งติด มันยอดเยี่ยม แต่ก็ทำใจลำบากเช่นกัน ฉันคิดว่าฉันสู้เต็มที่เพียงพอเพื่อความฝันของตัวเองแล้ว"
อนิซิโมวา ยังเผยว่าแสงไฟใต้หลังคาสร้างความลำบากต่อการเสิร์ฟ "มันไม่มีทางแก้ไขอะไรได้เลย เพราะฉันมองไม่เห็นลูกเทนนิสตอนเสิร์ฟ และนั่นเป็นผลกระทบอย่างมหาศาลต่อเกมของฉัน"