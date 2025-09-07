“ผอ.ตุ้ม” พร้อม 3 ยอดมวยไทย เยี่ยมชม-ถ่ายทอดทักษะ ที่ค่ายมวยเมืองมาร์กเซย

“ธีรวัฒน์ ศิลปอาชา” ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬามวย พร้อมกับ 3 ยอดมวยไทย เยี่ยมชม และ ถ่ายทอดทักษะ ที่ค่ายมวยซัน คลับ เมืองมาร์กเซย ประเทศฝรั่งเศส
ความเคลื่อนไหวโครงการ “มวยไทย มาสเตอร์ คลาส 2025” (Muaythai Masterclass 2025) ที่จัดโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา ภายใต้สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (THACCA) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ยกพลเดินทางมายังเมืองมาร์กเซย ประเทศฝรั่งเศส
จากนั้น ได้ชมการฝึกซ้อมเทรนนิ่งแคมป์ของเยาวชนฝรั่งเศส ที่สนใจมวยไทยและมาเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทย รวมเกือบ 30 คน บรรยากาศจึงเป็นไปอย่างสนุกและคึกคัก พร้อมได้รับการติวเบื้องต้นจากพี่ๆ ยอดนักชกชื่อดังของไทยแบบใกล้ชิด
สำหรับค่ายมวยแห่งนี้ ได้รับความสนใจมีผู้แวะเวียน มาสลับกันเรียนมวยไทย เดือนละไม่ต่ำกว่า 800 คน และบางคนแววดี ต่อยอดเป็นตัวแทนระดับประเทศเข้าร่วมการแข่งขันด้วย
ล่าสุด นายธีรวัฒน์ ศิลปอาชา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ และ 3 ยอดนักชกมวยไทย แสนชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม, ยอดแสนไกล แฟร์เท็กซ์ และ นำศักดิ์น้อย ยุทธการกำธร ไปตรวจเยี่ยมค่ายมวยซัน คลับ ที่เมืองมาร์กเซย โดยมี มร. กีโยม วิอูลว์ เจ้าของยิมมวยซัล คลับ พร้อมด้วย มร. คริสเตียน โรเบิร์ต ประธานกีฬาศิลปะการต่อสู้ของฝรั่งเศสโซนตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนผู้บริหาร ผู้ฝึกสอนของยิมและนักกีฬาร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
นายธีรวัฒน์ ศิลปอาชา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬามวยฯ กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีมากที่ได้มาเยี่ยมชมที่นี่เป็นครั้งแรก ผมขอชื่นชมมาตรฐานของที่นี่ที่ทำได้อย่างดี มีสอนทั้งมวยไทยและศิลปะการต่อสู้อื่นๆ อีกมากมาย ซี่งก็มีน้องๆ เยาวชนชาวฝรั่งเศสให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ก็หวังว่าในอนาคตน้องๆ เยาวชนชาวฝรั่งเศสจะเปลี่ยนบรรยากาศไปฝึกซ้อมที่ค่ายมวยประเทศไทย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของไทยอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการต่อยอดในเรื่องของมวยไทย ฟอร์ ออล (MUAYTHAI FOR ALL) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการมวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ได้มีการดำเนินงานมาตลอดในปีนี้ ซึ่งมีทั้งคนไทยและต่างชาติที่เป็นเยาวชน ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ก็หวังว่าน้องๆ เยาวชนของฝรั่งเศสในวันนี้ จะได้ไปเข้าร่วมโครงการมวยไทย ฟอร์ ออล (MUAYTHAI FOR ALL) ที่ประเทศไทยของเรา“
”ในส่วนของโครงการ มวยไทย ฟอร์ ออล (MUAYTHAI FOR ALL) โดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท. ได้ริเริ่มโครงการนี้ นำร่องเป็นปีแรก ประจำปีงบประมาณ 2568 ในห้วงเวลา 8 เดือน ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน ก็จะเป็นการส่งเสริม โดยเราจะเอาครูมวยที่ผ่านไลเซนต์ การกีฬาแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากรสอนเยาวชนประชาชนที่สนใจ โดยมีการสอน ในระยะเวลา 1 เดือน (2 ชั่วโมงต่อวัน) และเราก็จะหาน้องๆ เยาวชนที่มีแววจำนวน 10 คน มาเพื่อผลิตเป็นนักกีฬาต่อยอดโครงการ มวยไทย เฟิร์ส ไฟท์ Muaythai First Fight ซึ่งจะให้ค่ายมวยที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 500 ค่าย ที่อยู่ในเครือข่ายโครงการ นำไปฝึกทักษะความสามารถ ส่งแข่งขันรายการที่ กกท ให้การดูแลสนับสนุน ได้แก่นำเยาวชนที่มีแวว โดยที่วิทยากรคัดเลือกเข้ามาแข่งขันในเวทีนี้ เพื่อจะต่อยอดซึ่งจะเป็นการส่งเสริมเยาวชนหน้าใหม่เข้ามาประดับวงการมวยต่อไป“