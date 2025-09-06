"มูรินโญ" รับเงินชดเชยแตะ 100 ล้านยูโรคนแรกของโลก หลังถูก "เฟเนร์บาห์เช" ปลด

โชเซ มูรินโญ ยอดโค้ชจากประเทศโปรตุเกส กลายเป็นกุนซือคนแรกในประวัติศาสตร์วงการลูกหนังที่รับเงินชดเชยรวมกันมากกว่า 100 ล้านยูโรจากการถูกหลายสโมสรปลดออกจากตำแหน่ง
โดยมีการเปิดเผยตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ว่า เฟเนร์บาห์เช ต้องจ่ายเงินชดเชยให้ โชเซ มูรินโญ มูลค่า 15 ล้านยูโร หลังการปลดเทรนเนอร์วัย 62 ปีออกจากตำแหน่ง
จากการถูกปลดในครั้งนี้ส่งผลให้โค้ชชาวโปรตุกีสสร้างประวัติศาสตร์ในการรับเงินชดเชยจากการถูกยกเลิกสัญญาจ้างมากกว่า 100 ล้านยูโร
สำหรับ โชเซ มูรินโญ รับเงินชดเชย 20.9 ล้านยูโรจากการถูก เชลซี ปลดครั้งแรกในเดือนกันยายนปี 2007 จากนั้นเขารับเงินชดเชยอีก 19.7 ล้านยูโรจากการแยกทางกับ เรอัล มาดริด ในช่วงซัมเมอร์ปี 2013 ต่อด้วยการรับทรัพย์ 9.6 ล้านยูโรหลังถูก เชลซี ปลดออกจากตำแหน่งรอบสองในเดือนธันวาคมปี 2015
เท่านั้นยังไม่พอ เฮดโค้ชจอมเก๋ารายนี้ยังรับเงินชดเชยก้อนโตอีก 22 ล้านยูโร หลังถูก แมนฯยูไนเต็ด เขี่ยออกจากตำแหน่งในเดือนธันวาคมปี 2018 ก่อนจะรับเงินปลอบใจอีก 17.4 ล้านยูโรจากการแยกทางกับ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ในเดือนเมษายนปี 2021 จากนั้นเขาก็ยังได้รับเงินชดเชยจาก โรม่า อีก 3.5 ล้านยูโรในเดือนมกราคมปี 2024
ก่อนที่ล่าสุด มูรินโญ จะรับเงินชดเชยจำนวน 15 ล้านยูโรหลัง เฟเนร์บาห์เช ปลดออกจากตำแหน่งในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้กุนซือวัย 62 ปีรับเงินชดเชยจากการถูกปลดรวมกันมากสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 108.1 ล้านยูโร
หลังจากที่ว่างงาน และแม้จะรับเงินชดเชยจากการถูกปลดออกจากตำแหน่งหลายสโมสร แต่ชื่อของ มูรินโญ ยังคงเป็นตัวเต็งที่จะเข้ามากุมบังเหียนทีมในพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ที่มีข่าวลือว่าอาจเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกุนซือใหญ่ ทั้ง วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ และเวสต์แฮม ยูไนเต็ด