"เฮอร์เบิร์ต" ขว้าง 3 ทัชดาวน์ "ชาร์เจอร์ส" หยุดสถิติแพ้ชีฟส์ 7 เกมรวด

แอลเอ ชาร์เจอร์ส หยุดสถิติแพ้ 7 เกมรวดแบบเฮด-ทู-เฮด เอาชนะ แคนซัส ซิตี ชีฟส์ 27-21 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) ที่เมืองเซา เปาโล ประเทศบราซิล วันเสาร์ที่ 6 กันยายน ตามเวลาไทย
จัสติน เฮอร์เบิร์ต ควอเตอร์แบ็ก ชาร์เจอร์ส ถือบอลวิ่งเองแล้วสไลด์ทิ้งตัวเปลี่ยนเป็นดาวน์ที่ 1 ตัดสินเกม หลังระเบิดฟอร์มขว้าง 318 หลา 3 ทัชดาวน์ และวิ่งอีก 32 หลา
นับเป็นชัยชนะครั้งแรกของ ชาร์เจอร์ส นับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2021 เหนือคู่ปรับที่ครองอันดับ 1 ของดิวิชัน เอเอฟซี (AFC) ตะวันตก ยาวนานเกือบ 10 ปี
การออกทัวร์ทวีปอเมริกาใต้ของ NFL เกมที่ 2 แพร่ภาพผ่านระบบสตรีมทางเว็บไซต์ "ยูทูบ (Youtube)" โดยมีคนดังอย่าง เนย์มาร์ ซูเปอร์สตาร์ลูกหนังเจ้าถิ่น, เทย์เลอร์ สวิฟต์ ป็อปสตาร์ระดับโลกคู่หมั้น ทราวิส เคลซี ปีกใน ชีฟส์ และ คารอล จี นักร้องชาวโคลอมเบีย แสดงช่วงพักครึ่ง
เฮอร์เบิร์ต กลายเป็นควอเตอร์แบ็กคนที่ 3 ของประวัติศาสตร์แฟรนไชส์ ขว้างอย่างน้อย 300 หลา 3 ทัชดาวน์ เฉพาะเกมเปิดซีซัน โดยเพลย์วิ่งทำระยะ 19 หลา ในดาวน์ที่ 3 ต้องการ 14 หลา เหลือเวลา 2 นาที 21 วินาที ดับความหวัง แคนซัส ซิตี คัมแบ็ก
เกมนี้ เฮอร์เบิร์ต ขว้างบอลเข้าเป้า 25 จาก 34 ครั้ง เสียแซ็ก 3 ครั้ง ขณะที่ แพทริค มาโฮมส์ ควอเตอร์แบ็ก ชีฟส์ ขว้างคอมพลีต 24 จาก 39 ครั้ง ระยะ 258 หลา 1 ทัชดาวน์ เสียแซ็ก 2 ครั้ง
บอลขว้างทัชดาวน์ของ เฮอร์เบิร์ต ให้ เควนติน จอห์นสตัน ระยะ 23 หลา ยืดช่องว่างเป็น 26-18 เหลือเวลาควอเตอร์สุดท้าย 5 นาที 2 วินาที หลังทั้งคู่ประสานงานกันทำสกอร์ระยะ 5 หลา ตั้งแต่ไดรฟ์การบุกชุดแรก
มาโฮมส์ ซึ่งถูก คาลิล แม็ค ไลน์แบ็คเกอร์ คอยกดดัน ขว้างบอลอินคอมพลีต เจตนาให้ มาร์ควิส บราวน์ ในดาวน์ที่ 1 ต้องการทัชดาวน์ ตรงเส้น 9 หลาแดนแอลเอ และขว้างอินคอมพลีตอีก 2 ครั้ง จึงต้องเปลี่ยน แฮร์ริสัน บัตเกอร์ ลงมาเตะฟิลด์โกล 27 หลา ไล่มาเป็น 21-27 เหลือเวลา 2 นาที 34 วินาที
ชีฟส์ ตีตื้นเหลือ 18-20 ด้วยการขว้างทัชดาวน์ของ มาโฮมส์ ให้ เคลซี ระยะ 37 หลา ช่วงต้นควอเตอร์ 4 แต่เล่น 2 คะแนนไม่สำเร็จ เนื่องจาก มาโฮมส์ ขว้างอินคอมพลีต เจตนาให้ โนอาห์ เกรย์