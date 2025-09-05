“เยตส์” ครองแชมป์ปิดฤดูกาล ไทยแลนด์ แชมเปียนส์ ทัวร์

ไซมอน เยตส์ ซีเนียร์โปรจากสกอตแลนด์ จบสกอร์รวม 23 อันเดอร์พาร์ 193 คว้าแชมป์ สิงห์-เอสเอที ไทยแลนด์ แชมเปียนส์ ทัวร์ 2025 สนามที่ 6 ไปครองแบบนำรวดม้วนเดียว ที่สนามแบล็ค เมาเท่น กอล์ฟ คลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยจัดศึก ไทยแลนด์ แชมเปียนส์ ทัวร์ (ทีซีที) รายการ สิงห์-เอสเอที ไทยแลนด์ แชมเปียนส์ ทัวร์ 2025 สนามที่ 6 ปิดฤดูกาล 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 3 รอบ 54 หลุม ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายนที่ผ่านมา ณ สนามแบล็ค เมาเท่น กอล์ฟ คลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปิดฉากการชิงชัยปรากฎว่า ไซมอน เยตส์ โปรวัย 55 ปี จากสกอตแลนด์ ซึ่งทำสกอร์ขึ้นนำตั้งแต่รอบแรก หวดรอบสุดท้ายได้อีก 5 อันเดอร์พาร์ 67 จบด้วยสกอร์รวม 23 อันเดอร์พาร์ 193 คว้าแชมป์ปิดฤดูกาลพร้อมเงินรางวัล 120,000 บาท นับเป็นแชมป์ทีซีทีรายการที่ 2 หลังจากคว้าแชมป์ครั้งแรกที่สนามแห่งนี้เมื่อปี 2022
ขณะที่ธรรมนูญ ศรีโรจน์ และ เชาวลิต ผลาผล รั้งรองแชมป์ร่วมด้วยสกอร์รวมเท่ากัน 19 อันเดอร์พาร์ 197 รับเงินรางวัลคนละ 70,000 บาท นอกจากนี้แชมป์ทำเงินไทยแลนด์ แชมเปียนส์ ทัวร์ 2025 เป็นของ ธรรมนูญ ที่ทำเงินรวม 810,885 บาท โดยคว้าแชมป์ถึง 5 รายการในฤดูกาลเดียว และเป็นแชมป์ที่ทำเงินรางวัลมากที่สุดนับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อทัวร์เป็น ไทยแลนด์แชมเปียนทัวร์ เมื่อปี 2017
สรุปผลการแข่งขัน
193 (-23) ไซมอน เยตส์ 62-64-67 เงินรางวัล 120,000 บาท
197 (-19) เชาวลิต ผลาผล 66-67-64, ธรรมนูญ ศรีโรจน์ 63-65-69 เงินรางวัลคนละ 70,000 บาท
202 (-14) ประหยัด มากแสง 69-65-68, นาชีมูทู รามาซามี่ 66-67-69 เงินรางวัลคนละ 45,000 บาท
203 (-13) รังสรรค์ รักสมจิตร 67-68-68 เงินรางวัล 35,000 บาท
205 (-11) สมบูรณ์ ลีลาฐิติกุล 68-70-67 เงินรางวัล 30,000 บาท