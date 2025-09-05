"ซาบาเลนกา" ปะทะ "อนิซิโมวา" ชิงยูเอส โอเพน

อารีนา ซาบาเลนกา แชมป์เก่า จะดวลกับ อแมนดา อนิซิโมวา เจ้าถิ่น ผู้ยุติเส้นทางของ นาโอมิ โอซากะ จาก ญี่ปุ่น วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน ศึกยูเอส โอเพน รอบชิงชนะเลิศ
ซาบาเลนกา มือ 1 ของโลก ชนะ เจสซิกา เปกูลา 4-6, 6-3, 6-4 ซึ่งเป็นการฉายหนังม้วนเดียวกับรอบชิงชนะเลิศ ปี 2024 มีสิทธิ์กลายเป็นผู้เล่นป้องกันแชมป์ที่นิว ยอร์ก คนแรก นับตั้งแต่ เซเรนา วิลเลียมส์ ปี 2014
หวดสาวเบลารุส กล่าว "มันเป็นแมตช์ที่เหนื่อยมาก เธอ (เปกูลา) เล่นดีอย่างเหลือเชื่อ และฉันต้องทำงานหนักกว่าจะชนะแมตช์นี้ ฉันยินดีเหลือเกินที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าฉันจะเป็นแชมป์ได้อีกครั้ง"
ซาบาเลนกา วัย 27 ปี ทะลุถึงรอบชิงชนะเลิศ 4 จาก 5 แกรนด์ สแลม ล่าสุด แต่ยังไม่มีแชมป์นับตั้งแต่ ยูเอส โอเพน 2024
ด้าน อนิซิโมวา มือ 8 รายการ เข้ารอบชิงชนะเลิศ 2 แกรนด์ สแลม ติดต่อกัน หลังพลิกเอาชนะ โอซากะ แชมป์ 2 สมัย 6-7 (4/7), 7-6 (7/3), 6-3 โดยการแข่งขันยืดเยื้อจนจบเลยเวลาเที่ยงคืน (ท้องถิ่น)
อนิซิโมวา รองแชมป์วิมเบิลดัน 2025 กล่าว "ฉันไม่มั่นใจว่าจะผ่านจุดนี้ได้ ฉันพยายามฮึด มันเป็นการแข่งขันอันดุเดือด ชัยชนะมีความหมายอันยิ่งใหญ่ ฉันจะพยายามไปต่ออีกขั้นหนึ่ง การเป็นแชมป์เปรียบดั่งฝันเป็นจริง แต่ฉันเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้ว ฉันตื่นเต้นมาก"