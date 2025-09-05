"อูโก้ วาเลนซี่" นั่งซีอีโอคนใหม่วอลเลย์บอลเวิลด์ พร้อมดันไทยเป็นศูนย์กลางเอเชีย

Volleyball World ประกาศแต่งตั้ง อูโก้ วาเลนซี่ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2568 โดยมีเป้าหมายยกระดับกีฬาวอลเลย์บอลสู่มาตรฐานระดับโลก พร้อมเร่งขับเคลื่อนการเติบโตในตลาดสำคัญอย่างประเทศไทย
Ugo Valensi มีประสบการณ์กว่า 15 ปีในวงการกีฬาระดับโลก โดยเคยดำรงตำแหน่งซีอีโอของ SPORTFIVE และมีบทบาทสำคัญในการบริหารความร่วมมือของ 4 แกรนด์สแลมในวงการเทนนิส ได้แก่ Wimbledon, Roland-Garros, Australian Open และ US Open
Volleyball World ภายใต้การร่วมทุนระหว่าง FIVB และบริษัท CVC Capital Partners เดินหน้าปรับโฉมการนำเสนอการแข่งขัน ให้เข้ากับพฤติกรรมผู้ชมยุคดิจิทัล เน้นการลดจุดสะดุดในการรับชม และออกแบบคอนเทนต์ให้เหมาะกับแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งทีวี สตรีมมิ่ง และโซเชียลมีเดีย
อูโก้ วาเลนซี่ ตั้งเป้า “ผลักดันนักกีฬาให้เป็นซูเปอร์สตาร์” ด้วยการทำการตลาดเชิงบุคคล เล่าเรื่องราวผ่านคอนเทนต์สั้น และสร้างประสบการณ์รับชมที่เร้าใจยิ่งขึ้นผ่านการพัฒนากติกาและระบบการนำเสนอใหม่ๆ เช่น การใช้เวลาเสิร์ฟ (serve clock) เพื่อทำให้เกมกระชับและเข้าถึงได้ง่าย
กีฬาวอลเลย์บอลมีฐานแฟนทั่วโลกราว 800 ล้านคน และได้รับความนิยมเป็น อันดับ 2 ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย โดยในมหกรรมโอลิมปิก ปารีส 2024 วอลเลย์บอล (ในร่มและชายหาด) มียอดผู้ชมรวมสูงสุดเมื่อเทียบกับกีฬาอื่นๆ
การแข่งขัน VNL (Volleyball Nations League) ก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ชมเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีการขยายปฏิทินแข่งขัน รวมถึงเพิ่มทีมในระดับชิงแชมป์โลกจาก 24 เป็น 32 ทีม
ประเทศไทยได้รับการจับตามองในฐานะตลาดศักยภาพสูง โดยล่าสุด การแข่งขัน VNL Finals กรุงเทพฯ มียอดจองบัตรเต็มภายในไม่ถึง 24 ชั่วโมง สะท้อนความนิยมของวอลเลย์บอลในหมู่เยาวชนและครอบครัวไทย
Volleyball World เดินหน้าร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาครัฐและสมาคมกีฬาของไทย พร้อมวางเป้าหมาย จัดอีเวนต์ระดับนานาชาติในไทยอย่างต่อเนื่อง และขับเคลื่อนภาพลักษณ์กีฬาวอลเลย์บอลให้เป็นกีฬาแห่งความเท่าเทียม และวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่
นอกจากนี้ Volleyball World ได้รับความสนใจจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ โดยหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักคือ กลุ่มบริษัททีซีพี (TCP Group) ทั้งนี้ องค์กรให้ความสำคัญกับการคัดเลือกพันธมิตรที่มีคุณค่าเดียวกันด้านสุขภาพ ความครอบคลุม และแรงบันดาลใจ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของกีฬาในเชิงไลฟ์สไตล์
สิ่งที่น่าจับตาในอนาคตอันใกล้ Volleyball World เตรียมเปิดตัว คอนเทนต์การแข่งขันที่กระชับยิ่งขึ้นสำหรับทีวีและโซเชียล โปรแกรมพัฒนานักกีฬาให้มีตัวตนที่ชัดเจนและสร้างความผูกพันกับแฟนๆ ขยายบทบาทของเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ให้เป็นทั้งเจ้าภาพและฐานแฟนกีฬาที่เข้มแข็ง