NFL ยินดีต้อนรับ "เทย์เลอร์ สวิฟต์" โชว์พักครึ่งซูเปอร์ โบว์ล 60

โรเจอร์ กูเดลล์ ประธานลีกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) เปรย เทย์เลอร์ สวิฟต์ ป็อปสตาร์ระดับโลก อาจเป็นตัวเอกของฮาล์ฟไทม์ โชว์ ศึกซูเปอร์โบว์ล LX (60)
กูเดลล์ ให้สัมภาษณ์ขณะออกรายการ "ทูเดย์" วันพุธที่ 3 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา หลังถูกถามว่า สวิฟต์ จะขึ้นแสดงช่วงพักครึ่ง "เราคงยินดีหาก เทย์เลอร์ ขึ้นแสดง เธอมีพรสวรรค์อันน่าทึ่ง แน่นอน เรายินดีต้อนรับเธอทุกเมื่อ"
ซาวานนาห์ กัตธรี พิธีกร ถาม "อยู่ระหว่างดำเนินงานใช่ไหม?"
กูเดลล์ ตอบกลับ "ผมบอกอะไรคุณไม่ได้มากกว่านี้"
กัตธรี ซักต่อ "อาจจะ"
กูเดลล์ ตอบ "ใช่ อาจจะ"
ถึงแม้ กูเดลล์ ไม่มีท่าทียืนยันชัดเจน กลุ่มแฟนคลับ "สวิฟตีส์" ปลุกกระแสมาหลายเดือนว่า เหล่าคนดังเรียกร้อง สวิฟต์ เป็นเสียงเดียว หลังเพิ่งประกาศหมั้น ทราวิส เคลซี ปีกใน แคนซัส ซิตี ชีฟส์ สัปดาห์ที่แล้ว ขึ้นเวที ที่ซานตา คลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย
สนามเหย้าของ ซาน ฟรานซิสโก โฟร์ตีไนเนอร์ส เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน ซูเปอร์ โบว์ล ครั้ง 60 โดยมีการเชื่อมโยงว่า 4+9=13 ตรงกับเลขนำโชคของ สวิฟต์
หากหลักฐานเหล่านั้นยังไม่เพียงพอ พิจารณาว่า "สงครามน้ำอัดลม" (เป๊ปซี่ เป็นสปอนเซอร์ ฮาล์ฟไทม์ โชว์ 2013 ปีเดียวกับ สวิฟต์ เซ็นสัญญา โคคา-โคลา) กลายเป็นอดีตเรียบร้อยแล้ว หลัง "แอปเปิล มิวสิก" เป็นสปอนเซอร์รายใหม่ของอีเวนท์ ปี 2023