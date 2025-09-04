ลูกชาย "แอชลีย์ ยัง" เซ็นอิปสวิชฯ ลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ เล่นเคียงข้างพ่อ

แอชลีย์ กับ ไทเลอร์ ยัง กำลังจะเป็นพ่อ-ลูกลงเล่นด้วยกันคู่แรกของประวัติศาสตร์ลีกแชมเปียนชิป
ทั้งคู่พลาดถูกจารึกบนหน้าประวัติศาสตร์ หลัง ดาร์เรน เฟอร์กูสัน กุนซือ ปีเตอร์โบโรห์ ไม่ได้ส่ง ไทเลอร์ ลงเล่นเจอ เอฟเวอร์ตัน ศึกเอฟเอ คัพ ฤดูกาลที่แล้ว
กรณี ไทเลอร์ ลงสนาม ขณะ แอชลีย์ ยังไม่ถูกเปลี่ยนออก ทั้งคู่จะกลายเป็นพ่อ-ลูกเผชิญหน้ากันคู่แรก ในประวัติศาสตร์ เอฟเอ คัพ 154 ปี
ล่าสุด 2 พ่อ-ลูก มีสิทธิ์ลงเล่นในทีมเดียวกัน หลัง ไทเลอร์ วัย 19 ปี เซ็นสัญญาร่วมทีม อิปสวิช ทาวน์ ชุดอายุไม่เกิน 21 ปี โดยผ่านการทดสอบฝีเท้า
ด้าน แอชลีย์ อดีตนักเตะ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ย้ายสู่ "ม้าขาว" ตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมา ขณะอายุ 40 ปี