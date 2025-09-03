"มักซิม" ปรับทัพโปโลน้ำสาวไทยปิดจุดอ่อนตั้งเป้าทองแดงเอเชียนเกมส์

มักซิม คอร์ดอนสกี้ ยกเครื่องโปโลน้ำสาวไทย ปรับเกมรับที่เป็นจุดอ่อน เสริมทีเด็ดเกมรุกที่เป็นจุดแข็ง "โค้ชมุก" ปลื้มสมาคมกีฬาทางน้ำฯ ทุ่มงบจ้างโค้ชระดับโลก ส่วนนักกีฬาเข้ากับระบบได้ไม่มีปัญหา มั่นใจคว้าทองซีเกมส์ สานต่อไปถึงเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ 2026
ความเคลื่อนไหวของทีมโปโลน้ำสาวไทยที่กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศฮังการี โดยมี มักซิม คอร์ดอนสกี้ หัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่เป็นผู้ควบคุมการซ้อม และยังได้ลงแข่งขันกับทีมระดับแชมป์เปี้ยนลีก เพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬาไทย ในการได้ประลองฝีมือกับนักกีฬาระดับยุโรป มีเป้าหมายใหญ่คือการคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ 2026
"โค้ชมุก" สโรชา ริ้วรุจิเรข ผู้ฝึกสอนทีมหญิง เปิดเผยว่า แรกๆนักกีฬาเรามีความตื่นเต้น ที่ได้โค้ชคนใหม่ ซึ่ง มักซิม คอร์ดอนสกี้ ถือว่าเป็นโค้ชระดับโลก ประสบความสำเร็จกับทีมสโมสร และยังเคยคุมทีมชาติรัสเซีย ต้องยอมรับว่าเขาคือโค้ชระดับโลกคนแรกที่สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ลงทุนจ้างมาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยดูแลทั้งทีมชายและทีมหญิง
ส่วนระบบการเล่นนั้นทาง มักซิม ก็ได้ศึกษาจุดอ่อนจุดแข็งของทีมหญิงไทยเป็นอย่างดี โดยจุดเด่นของทีมไทยคือความเร็ว แต่จุดที่ยังเป็นจุดอ่อนก็คือเกมรับ ซึ่งเขาก็ได้ปรับรูปแบบใหม่หมดเลย และยังปรับเกมรับไทยให้แน่นขึ้น นอกจากนี้นักกีฬารุ่นใหม่ก็เข้าใจระบบการเล่นแบบใหม่ อีกทั้งศักยภาพของนักกีฬาไทยก็ดีขึ้นจากเดิมด้วย
"ในการแข่งขันซีเกมส์ก็มีสิงคโปร์ที่เป็นคู่แข่งสำคัญที่ไทยจะประมาทไม่ได้ และเขาก็มีไปซ้อมต่างประเทศเหมือนกัน ซึ่งเขาก็อยากที่จะล้มเราแล้วคว้าเหรียญทองซีเกมส์ แต่ว่าไทยเองก็มั่นใจว่าจะป้องกันแชมป์ได้แน่นอน อย่างไรก็ตามเป้าหมายใหญ่จริงๆ ที่เราจะต้องทำให้ได้คือการคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ในปีหน้า 2026 เพราะเมื่อ 4 ปีที่แล้วเราได้อันดับ 4 แล้วการที่สมาคมทุ่มงบประมาณทั้งโค้ชระดับโลก ไปซ้อมต่างประเทศ ทีมโปโลน้ำหญิงไทยก็จะต้องทำตามเป้าหมายที่สมาคมตั้งไว้ให้ได้" สโรชา กล่าว