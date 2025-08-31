"กุลวุฒิ" พ่ายมือ 1 โลก 1-2 เกม คว้ารองแชมป์โลกสมัย 2

กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตันความหวังของไทย แพ้ ฉือ ยู่ ฉี จาก จีน แบบบีบหัวใจกองเชียร์ 1-2 เกม ศึกบีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ แชมเปียนชิป 2025 รอบชิงชนะเลิศ ที่อาดิดาส อารีนา ประเทศฝรั่งเศส คืนวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม
กุลวุฒิ แชมป์โลก 2023 ตกที่นั่งลำบาก ตามหลัง 11-18 ค่อยๆ กลับสู่เกม กระทังตีเสมอ 18-18 แล้วแซงปิดเกมแรก 21-19
เข้าสู่เกม 2 กุลวุฒิ มือ 3 ของโลก เป็นฝ่ายตั้งรับเสียส่วนมาก และต้านทานพลังตบของ ฉือ ยู่ ฉี มือ 1 ของโลก ไม่ไหว ตกเป็นรอง 10-21 และ 10-17
กุลวุฒิ วัย 24 ปี หลังพิงฝา เปิดหน้าบุกแลกอย่างดุเดือด กระทั่งตีตื้นเหลือ 18-19 ทว่าเกิดความผิดพลาดเซฟเข้ามุมหลังโฟร์แฮนด์ของ ฉือ ยู่ ฉี ออกข้างอย่างน่าเสียดาย พ่ายไป 18-21 เวลารวม 67 นาที
ส่งผลให้ กุลวุฒิ ครองเหรียญเงินรายการชิงแชมป์โลก สมัยที่ 2 จาก 3 ปีล่าสุด (งดแข่งปี 2024 เนื่องจากโอลิมปิก) ขณะที่ ฉือ ยู่ ฉี วัย 29 ปี คว้าแชมป์โลกครั้งแรกของอาชีพ หลังแพ้ เคนโตะ โมโมตะ ที่เมืองนานจิง ปี 2018