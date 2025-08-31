มนุษย์คนแรกของโลก ฝ่าความเร็วเหนือขีดจำกัด / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
Sibusiso Kubheka ชาวแอฟริกาใต้ จารึกประวัติศาสตร์วงการวิ่ง โดยเป็นคนแรกที่สามารถวิ่งระยะทาง 100 กิโลเมตรภายในเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมงได้สำเร็จ
การแข่งขันดังกล่าวขึ้นในที่ Nardo Ring สนามทดสอบความเร็วทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี โดยเขาสามารถทำเวลาได้เร็วคือ 5:59:20 ชั่วโมง ถือว่าดีกว่าสถิติเดิมของตัวเองที่เคยทำไว้ 6:05:35 ชั่วโมง หรือใช้เวลาน้อยกว่าเดิมในการวิ่ง 100 กิโลเมตร ถึง 6:15 นาทีเลยทีเดียว
งานนี้บรรดานักวิ่งสวมใส่รองเท้าวิ่งและเสื้อผ้าของ อาดิดาส ที่ผ่านการคิดค้นมาเป็นอย่างดีเพื่อให้นักวิ่งสามารถใช้ความเร็วได้มากขึ้น แน่นอนว่าอุปกรณ์และวิทยาศาสตร์การกีฬามีส่วนช่วยก็จริง แต่หากนักกีฬาไม่มีศักยภาพหรือซ้อมไม่ถึงจริงๆ ก็ยากจะทำได้
Alasdhair Willis ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ของ อาดิดาส บอกว่า Chasing 100 คือแรงผลักดันของพวกเราที่ต้องการจะเพิ่มความเร็วให้มากยิ่งขึ้นไปอีก ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ได้เราได้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเร็ว ค้นพบวิธีการออกแบบใหม่ๆ และทดลองกับหลายๆ อย่างในการคิดค้นออกแบบรองเท้าและเสื้อผ้า ความสำเร็จครั้งนี้ของ Kubheka ที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ ถือเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำได้ใกล้เคียงมาก่อน พวกเราจึงรู้สึกยินดีมากๆ กับความสำเร็จในครั้งนี้ และนี่ก็คือข้อพิสูจน์ที่แท้จริงของการผสมผสานนวัตกรรมของอาดิดาส เข้ากับศักยภาพสูงสุดของนักกีฬาที่ผลักดันให้มนุษย์สามารถก้าวขอบเขตเพื่อมุ่งไปข้างหน้าได้สำเร็จ”
อาดิดาส ได้รวบรวมนักวิ่งที่ถือครองสถิติโลกในระยะทาง 100 กิโลเมตร ที่มาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ นำโดย Aleksandr Sorokin (ลิทัวเนีย) อดีตเจ้าของสถิติโลกวิ่ง 100 กิโลเมตร, Jo Fukuda (ญี่ปุ่น), Charlie Lawrence (สหรัฐอเมริกา), Ketema Negasa (เอธิโอเปีย) และ Sibusiso Kubheka (แอฟริกาใต้) ซึ่งทั้ง 5 คนนี้ได้รับรองเท้าและเครื่องแต่งกายที่ อาดิดาส พัฒนาขึ้นตามความต้องการเฉพาะบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในด้านความเร็วและการระบายความร้อน
นำโดยรองเท้าวิ่ง Adizero Evo Prime X ถูกออกแบบขึ้นมาสำหรับนักวิ่งแต่ละคนโดยมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวก็คือ ความเร็ว ทุกองค์ประกอบตั้งแต่พื้นรองเท้าชั้นกลางที่สามารถตอบสนองได้ดีมาก ตัวรองเท้าที่ออกแบบมาให้กระชับพอดีเท้าและสามารถบริหารพลังงานในการวิ่งเพื่อให้สามารถสร้างสถิติที่ที่ดีที่สุดของผู้สวมใส่ ผ่านการทดสอบอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงตามความคิดเห็นของนักกีฬาและผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ จนได้ออกมาเป็นรองเท้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อนักวิ่งแต่ละคนโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ความสูงของพื้นรองเท้ายังมีการปรับตามแรงของนักกีฬาแต่ละคน เพื่อให้สามารถตอบสนองได้ในระดับที่เหมาะสมที่สุด ส่วนโครงสร้างที่เสริมความแข็งแรงก็ถูกผลิตจากวัสดุที่ปรับแต่งตามชีวกลศาสตร์เฉพาะบุคคล
Sibusiso Kubheka กล่าวถึงการจารึกประวัติศาสตร์ในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้ครองสถิติใหม่ของการวิ่ง 100 กิโลเมตรได้เร็วที่สุด “ผมรู้สึกภาคภูมิใจมากๆ กับผลงานของตัวเองในวันนี้ การทำลายสถิตินี้และการได้เป็นคนแรกที่สามารถวิ่งระยะ 100 กิโลเมตร ภายในเวลา 6 ชั่วโมงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ผมได้รับความร่วมมือ ความเชื่อมั่น และเทคโนโลยีเฉพาะทางของอาดิดาส จึงทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จร่วมกัน เมื่อเรารวบรวมนักกีฬาที่ดีที่สุด มีการเตรียมตัวที่ถูกต้องเหมาะสม บวกกับนวัตกรรมทางกีฬา ทำให้ทุกอย่างมีโอกาสเป็นไปได้”
นอกเหนือจาก Sibusiso Kubheka ที่สามารถวิ่ง 100 กิโลเมตรภายในเวลา 6 ชั่วโมงได้สำเร็จ ยังมี Charlie Lawrence และ Aleksandr Sorokin ที่สามารถทำเวลาได้ดีกว่าสถิติเดิมของตัวเองอีกด้วย