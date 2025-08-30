“ตี อนุภาพ-ไอเดีย กฤตภัทร” คว้ากริด 7 ลุ้นล่าโพเดียมศึก “เอเชีย โร้ดฯ” ที่อินโดนีเซีย

“ตี” อนุภาพ ซามูล ยอดนักบิดไทยจาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม ควบรถแข่ง YZF-R6 คว้ากริดที่ 7 ในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี ของศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2025 สนาม 4 ขณะ “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ ดาวรุ่งของทีมได้ออกตัวจากกริดที่ 7 เช่นกันในรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี ก่อนลุ้นล่าโพเดียมที่ เปอร์ตามิน่า มันดาลิกา อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศอินโดนีเซีย สุดสัปดาห์นี้
การแข่งขันสนามที่ 4 ของศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2025 มีคิวดวลความเร็วระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคมนี้ โดยล่าสุดผ่านการจับเวลารอบควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ตในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา
ผลควอลิฟายในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี ปรากฏว่า “ตี” อนุภาพ ซามูล นักบิดไทยจาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม ควบรถแข่ง YZF-R6 คู่ใจหมายเลข 500 คว้ากริดที่ 7 มาครองด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 37.941 วินาที ตามหลังเจ้าของโพล 0.596 วินาที
ส่วนในรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ ดาวรุ่งเลือดใหม่จาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม ที่ลงบิดในสนาม มันดาลิกา เป็นครั้งแรก ปรับตัวและยกระดับความเร็วกับรถแข่ง YZF-R3 หมายเลข 39 อย่างต่อเนื่อง คว้ากริดที่ 7 มาครองด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 46.614 วินาที ตามหลังหัวแถว 0.835 วินาที
ทั้งนี้ 2 นักบิด ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม มีคิวดวลความเร็วเรซแรกในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคมนี้ เริ่มจากรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี เวลา 13.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ต่อด้วยรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี ในเวลา 13.50 น. ถ่ายทอดสดทาง เฟซบุ๊ก : Asia Road Racing Championship
