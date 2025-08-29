เบื้องหลังความพร้อม พัทยา ยูไนเต็ด ก่อนลุยฤดูกาลใหม่

มาชมความพร้อมของ พัทยา ยูไนเต็ด หลังที่ได้สิทธิ์ลุยไทยลีก 2 ฤดูกาล 2025/26 แทนลำปาง เอฟซี โดยทีมพร้อมทุ่มเต็มที่เพื่อศึกใหญ่ บรรยากาศการฝึกซ้อมเต็มไปด้วยความ ‘เข้มข้น’
“บอสโชค“ หรือ โชคชัย เทศปาน ประธานสโมสรฟุตบอลพัทยา ยูไนเต็ด เปิดเผยว่า ฤดูกาลนี้ พัทยา ยูไนเต็ดตั้งเป้าหมายชัดเจนในการทำผลงานให้ดีกว่าปีที่ผ่านมา พร้อมปิดจุดอ่อนเกมในบ้าน โดยมีการปรับเปลี่ยนทั้ง ผู้เล่นต่างชาติใหม่และโค้ชใหม่จากบราซิล เน้นเกมรุกดุดันและเกมรับที่เหนียวแน่นตามสไตล์ของพัทยา ยูไนเต็ด ตั้งเป้าหมายลุ้นติดเพลย์ออฟฤดูกาลนี้