“วิว-กุลวุฒิ” เตรียมฉลองจบ ป.ตรี มกธ. พร้อมรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ

มกธ.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 31 สิงหาคม 2568
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ณ อาคาร BANGKOKTHONBURI HALL เวลา 18.00 น.
ในการนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จะจัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร และพิธีรับปริญญาบัตรในวันเดียวกัน โดยบัณฑิตที่จะเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ ทันตแพทยศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ บัญชี ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาลงทะเบียนเพื่อร่วมในพิธีดังกล่าวในเวลา 9.00 น
โดยมีนักกีฬาทีมชาติ แบดมินตันมือหนึ่งของโลกนาย กุลวุฒิ วิทิตศานต์ (น้องวิว)ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์, นายศุภชัย ศรีวิจิตร(พี่เอ)ระดับปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์, นายพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง(พี่อ๊อฟ) ระดับปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์ เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา(หม่ำ จ๊กม๊ก)ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์(รป.บ.)สาขาวิชารัฐประศาสสนศาสตร์ฯ