ส.บอล ยืนยัน ดูแล "เปาอั๋น" มาตลอด นับตั้งแต่ป่วยโรคไตยาวนาน 10 ปี

หลังจากก่อนหน้านี้โลกโซเชียลได้แชร์ข้อความที่ระบุว่า “เปาอั๋น” ภิรมย์ อั๋นประเสริฐ อดีตผู้ตัดสินคนไทยคนแรกที่ทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย เมื่อปี 1998 ที่ประเทศฝรั่งเศส นอนป่วยเป็นโรคไต รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช และถึงขั้นต้องตัดขาออกข้างหนึ่ง
โดย โอฬาร เชื้อบาง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า "เปาอั๋น" ที่เข้ารับการรักษาโรคไตมานานกว่า 10 ปี มีการเรียกร้องไปยังสมาคมกีฬาฟุตบอลให้เข้ามาช่วยดูแล
ล่าสุด สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ออกมาเปิดเผยว่าปกติแล้วทางสมาคมฯ จะมีฝ่ายคณะกรรมการผู้ตัดสิน และกองทุนสวัสดิการผู้ตัดสิน ซึ่งได้ทำการช่วยเหลือ และดูแล "เปาอั๋น" มาโดยตลอดต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 7-8 ปีแล้ว นับตั้งแต่ในยุคของ "บิ๊กอ๊อด" พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง อดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ต่อเนื่องมาจนถึงในยุค "มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ ก็ยังคงดูแลเช่นเดิม
ซึ่งก่อนหน้านี้ ไชยวัฒน์ กันสุธา หัวหน้าผู้ตัดสินสมาคมเพิ่งนำเงินจากการจัดกิจกรรมไปช่วยเหลือในการรักษาโรคไตของ "เปาอั๋น" จำนวน 9 หมื่นบาท เมื่อช่วงสัปดาห์แรกของไทยลีก ฤดูกาล 2025/26 และปกติก็จะมีผู้ตัดสินต่างเดินทางไปเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ