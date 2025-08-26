ชาวเยอรมันกระทบไหล่ แสนชัย-ยอดแสนไกล-นำศักดิ์น้อย ร่วมโครงการ มวยไทย มาสเตอร์ คลาส กว่า 400 คน

เดินหน้าอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการ “มวยไทย มาสเตอร์ คลาส 2025” (Muaythai Masterclass 2025) ที่จัดโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา ภายใต้สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (THACCA) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
ล่าสุดยกทัพ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “มวยไทย มาสเตอร์ คลาส 2025” ที่เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ MTV München von 1879 e.V.
ในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และภริยา พร้อมด้วย นางสาวประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก, นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา, พลเอกอรชัย บุญสุขจิตเสรี อนุกรรมการ และนายณัฐพล อันตรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย เข้าร่วมในงาน
โดยกิจกรรม มวยไทย มาสเตอร์ คลาส 2025 ที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ได้ 3 ยอดนักชกมวยไทย ประกอบด้วย แสนชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม, ยอดแสนไกล แฟร์เท็กซ์ และ นำศักดิ์น้อย ยุทธการกำธร มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เปิดคลาสสอนมวยไทยให้กับชาวเยอรมันที่ชื่นชอบกีฬามวยไทย และสนใจร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมงานเกือบ 400 คน
รวมถึงภายในงานยังมีการประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ด้วยการให้คำแนะนำการขอวีซ่า Non-Immigrant Visa (ED) 90 วัน และ Muaythai DTV (Destination Thailand Visa) 180 วัน สำหรับผู้ที่สนใจเรียนมวยไทยระยะยาวอีกด้วย
นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน กล่าวว่า “วันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา และ กกท. ได้มาจัดงานมวยไทย มาสเตอร์ คลาส ที่ นครมิวนิค มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 400 คน ซึ่งมวยไทยถือเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทย ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ และในเยอรมนีก็มีค่ายมวยมากกว่า250แห่ง และนับวันก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ
ทางสถานเอกอัครราชทูต และ กงสุลใหญ่เยอรมัน ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุน ต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ แห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้ และผมก็เชื่อว่ากีฬามวยไทยเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญ และถือเป็นเครื่องมือทางการทูตที่สำคัญ ในการที่จะเผยแพร่ศิลปะ และเอกลักษณ์ของประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักของคนเยอรมันและประเทศอื่นๆ ในยุโรปตะวันตก เราพร้อมที่จะผนึกกำลังกันสนับสนุน จุดเด่น จุดขายของประเทศไทย ให้เป็นที่ประจักษ์กับชาวโลก”
ด้านนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา เผยว่า “คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาก็ได้มาทำกิจกรรม มวยไทย มาสเตอร์ คลาส เป็นประเทศที่ 14 ในปีนี้เหลืออีก 4 ประเทศ เราได้เห็นความก้าวหน้าของจำนวนนักมวยไทยต่างชาติที่มาร่วมกิจกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ และวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านทูตไทยประจำกรุงเบอร์ลิน ท่านจิตติพัฒน์ ได้กรุณามาเป็นประธานและมอบป้าย Standard Muaythai Gyms ซึ่งครั้งนี้เราแจกเยอะที่สุดถึง 16 แห่ง ที่นี่เห็นแล้วรู้สึกดี และเราได้เห็นวัฒนธรรมของเราได้มาเผยแพร่ที่นี่”
“คาดว่าเมื่อเสร็จสิ้นในปีนี้แล้ว ในปีหน้าเราจะทำในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป อาจจะมีกิจกรรมที่เราจะรองรับทำเกี่ยวกับธุรกิจ เช่นการขายอุปกรณ์กีฬามวย มีเจ้าของยิมมวยในประเทศไทยมาขายของ มาขายแพ็กเกจ เพื่อดึงชาวต่างชาติที่รักมวยไทยให้เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นไปอีก วันนี้เรามาแนะนำ ครั้งหน้าเรามาดึงดูดให้เขามา ก็หวังว่าจะสำเร็จ”
สำหรับการจัดงาน “Muaythai Masterclass 2025” ครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทยในการใช้มวยไทยเป็นเครื่องมือซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และยกระดับศิลปะการต่อสู้ของไทยสู่สายตาชาวโลก โดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ฝรั่งเศส ต่อด้วยสเปน, โปรตุเกส และออสเตรเลีย