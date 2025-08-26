โอลิมปิคไทยเพิ่มเงินอัดฉีดซีเกมส์ เหรียญทองได้ 5 แสนบาท รอ ครม.อนุมัติ

คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ประสบความสำเร็จในการผลักดันเพิ่มเงินรางวัลอัดฉีดสำหรับนักกีฬาที่คว้าเหรียญในศึก ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ
ผศ.พิมล ศรีวิกรณ์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคฯ เผยว่า เหรียญทองจะได้รับเงินอัดฉีดเพิ่มจากเดิม 300,000 บาท เป็น 500,000 บาท ส่วนเหรียญเงินจะได้ 250,000 บาท และ ทองแดงจะได้ 125,000 บาท ซึ่งเรื่องนี้ได้รับความเห็นชอบจาก สรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่เตรียมนำเรื่องเข้า ครม. เพื่ออนุมัติงบประมาณโดยเร็ว
ผศ.พิมล ศรีวิกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิคไทย เผยว่า เป็นตัวแทนสมาคมกีฬาที่ผลักดันเรื่องเบี้ยเลี้ยงแทน ต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่พยายามเร่งรัดและดำเนินการให้ทุกอย่างคลี่คลายและสมาคมกีฬาก็จะเริ่มทยอยรับเบี้ยเลี้ยงที่ตกค้าง และ ที่กำลังจะได้รับในเดือนถัดๆไปก็หวังว่าทุกอย่างจะตรงตามกำหนดระยะเวลาที่ควรเป็น
ส่วนประเด็นนักกีฬากัมพูชาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์นั้น นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ในฐานะประธานมนตรีซีเกมส์ กล่าวว่า "ตามข่าวที่บอกว่าเราจะขอให้เขาลดจำนวนเหลือ 200 คนนั้น ไม่ถูกต้องมนตรีซีเกมส์ของเราไม่ได้ให้เขาลดจำนวนนักกีฬา เขาสามารถส่งมาได้เต็มที่ ซึ่งขณะนี้กัมพูชาได้ลงทะเบียนนักกีฬามาราวๆ 400-500 คนแล้ว ส่วนปัญหาเรื่องของการตรวจเพศสภาพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนั้นก็มีหลายชาติร้องขอเข้ามาให้มีการตรวจนักกีฬาบางคน ทว่าสุดท้ายต้องอยู่ที่ความสมัครใจที่จะตรวจด้วย รวมถึงการตรวจเข้มในเรื่องพาสปอร์ตของนักกีฬาต่างชาติที่ต้องตรงกับข้อมูลจริง"