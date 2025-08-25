บทพิสูจน์ของ "ตะวันฉาย" / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
หลังจากที่ วัน แชมเปียนชิพ เผยโปรแกรมใน ONE ลุมพินี 126 ศึกใหญ่ไตรมาส 3 ของปี ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 หนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือการขึ้นสังเวียนชกของ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ เจ้าของแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ที่จะต้องมาดวลกับ หลิว เมิงหยาง กำปั้นมากฝีมือจากแดนมังกร ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเดียวกัน
ไฟต์นี้มีความสำคัญต่อทั้งคู่เป็นอย่างมาก โดย ตะวันฉาย ต้องการชัยชนะเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นถึงศักยภาพในเส้นทางคิกบ็อกซิ่งสำหรับแอกรุยทางสู่การเป็นราชันสองบัลลังก์ ขณะที่ตัวของ หลิว เมิงหยาง หวังแจ้งเกิดเต็มตัวจากการได้พบซูเปอร์สตาร์ชาวไทย
โดยหากกำปั้นจากจีนรายนี้สามารถล้มนักชกจากค่ายพีเค.แสนชัยฯ ลงได้ ก็อาจเปิดโอกาสสู่การขึ้นชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ที่ตอนนี้เข็มขัดเป็นของ ซุปเปอร์บอน ในอนาคต
แม้ ตะวันฉาย จะประสบความสำเร็จอย่างสูงในเส้นทางมวยไทย ที่ตอนนี้เรียกได้ว่าแทบไม่มีคู่ต่อกรที่สมน้ำสมเนื้อใน ONE เท่าไหร่ ซึ่งประกาศชัดเจนมาโดยตลอดเมื่อถูกถามจากสื่อมวลชน ว่าต้องการคว้าแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต มาพาดบ่าเป็นเส้นที่ 2 ให้ได้
หลังจากพิสูจน์ฝีมือในกติกาคิกบ็อกซิ่งด้วยการเอาชนะ ดาวิต คิเรีย จากจอร์เจีย และโจ ณัฐวุฒิ มา 2 ไฟต์รวด เขาจึงได้โอกาสขึ้นชิงแชมป์โลกเฉพาะกาล กับ มาซาอากิ โนอิริ นักชกซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่น ในศึก ONE 172 เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามไฟต์ดังกล่าวกลับต้องจบลงแบบช็อกโลก เมื่อ ตะวันฉาย ถูก มาซาอากิ อัดยับจนพ่ายทีเคโอไปในยกที่ 3 แบบเหลือเชื่อสุดๆ ชนิดที่เรียกได้ว่า "หักปากกาเซียน" ก็เห็นจะไม่ผิดเท่าไหร่นัก
การกลับมาครั้งนี้ของ "ซ้ายดารา" เจ้าตัวตั้งใจมากู้ศรัทธาแฟนมวยทั่วโลกด้วยการเก็บชัยชนะเหนือตัวตึงคิกบ็อกซิ่งอย่าง หลิว เมิงหยาง ให้ได้ เพื่อกลับมาไล่ล่าความฝันสู่การเป็นแชมป์โลก ONE 2 กติกาอีกครั้ง
ด้าน หลิว เมิงหยาง เปิดตัวกระหึ่มไปทั่วโลกในศึก ONE ลุมพินี 92 เมื่อเดือนธันวาคม 2567 ด้วยการหักปากกาเซียนกด 1 นับเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ มาซาอากิ โนอิริ ที่ตอนนั้นยังไม่ได้ครองแชมป์โลกเฉพาะกาล
แต่น่าเสียดายที่ 4 เดือนต่อมาในศึก ONE ลุมพินี 105 เขากลับไม่สามารถรักษาฟอร์มเก่งเอาไว้ได้ โดยถูก โมฮัมหมัด เซียซารานี จอมแสบจากอิหร่าน เบียดเอาชนะไปแบบหวุดหวิดด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์
การถูกประกบให้มาพบกับคู่ชกขวัญใจแฟนกีฬาทั่วโลกอย่าง ตะวันฉาย ถือเป็นโอกาสทองของนักชกจีนรายนี้ที่จะระเบิดฟอร์มเอาชนะให้ได้อย่างสวยงามที่สุด ซึ่งอาจกลายเป็นใบเบิกทางสู่การขึ้นไปชิงเข็มขัดแชมป์โลกของรุ่นนี้ในวันข้างหน้า
อย่างไรก็ดีหากใครยังจำกันได้ ตะวันฉาย มีภาพจำที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการพบกับกำปั้นชาวจีนในกติกาคิกบ็อกซิ่ง โดยเมื่อปี 2020 ก่อนที่เขาจะมาโด่งดังใน ONE เจ้าตัวออกล่าเงินหยวนที่แดนมังกรมาก่อน
โดยในวันที่บินไปยังประเทศจีน ตะวันฉาย ไม่มีความรู้เรื่องกติกาคิกบ็อกซิ่งแม้แต่น้อย ก่อนจะโดน อาเจีย นักชกจากจีน เล่นงานจนหมดสภาพพ่ายทีเคโอไปในยกที่สอง ไม่ต่างจากไฟต์ที่เขาพ่ายแพ้ โนอิริ ใน ONE 172 เลย
เพราะฉะนั้นในการต้องมาดวลกับ หลิว เมิงหยาง ในหนนี้ ถือเป็นบทพิสูจน์ที่แท้จริงของ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ ว่าเขายังดีพอในเส้นทางคิกบ็อกซิ่งหรือไม่ ซึ่งเจ้าตัวก็หวังจะลบภาพจำที่ไม่ดีกับการเคยแพ้น็อกกำปั้นแดนมังกรให้ได้