ศึกสองล้อเบอร์ 1 ของไทยมันส์ระดับโลก NEXZTER BRIC Superbike สนามที่ 2 "แสตมป์" ซิวชัย "นทีธาร" แชมป์ 2 เรซติด

ศึกสองล้อเบอร์หนึ่งของไทย “เน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ แชมเปียนชิพ ฤดูกาล 2025” สนาม 2 ดวลความมันส์ระดับ 5 ดาว ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ สมการรอคอยของแฟนมอเตอร์สปอร์ต โดยรุ่นใหญ่ ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี ต้องวัดกันถึงโค้งสุดท้าย ผลปรากฏว่า "แสตมป์" อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ โชว์ความเก๋าเฉือน "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว ดาวรุ่งจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส คว้าชัยอย่างดุเดือด ด้าน ซูเปอร์สต็อก 1,000 ซีซี “นทีธาร ทองโคตร” นักบิดจาก ยามาฮ่า ทีเอ็นพี พีทีที ลูบริแคนท์ส ออกนำม้วนเดียวจบคว้าชัยชนะไปครองสองสนามติดต่อกัน
จบไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “NEXZTER BRIC Superbike Championship 2025” ( เน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ แชมเปียนชิพ) สนามที่ 2 ระหว่างวันที่ 22–24 สิงหาคมนี้ ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ชิงชัย 15 รุ่นการแข่งขัน ปิดฉากลงอย่างดุเดือด ด้วยทัพนักแข่งชั้นนำทั้งไทยและต่างชาติ ร่วมประชันฝีมืออย่างสุดมันส์
ไฮไลต์ในสุดสัปดาห์นี้อยู่ที่เกมในรุ่นใหญ่ ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (SB1 Pro) ที่ดุเดือดสมการรอคอยของแฟนความเร็ว โดยแข่งขันกันทั้งสิ้น 12 รอบสนาม ซึ่งกริดสตาร์ตเรซนี้มี "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว ดาวรุ่งสายเลือดใหม่จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส เป็นเจ้าของโพล ขนาบข้างด้วยแชมป์ประเทศไทยและแชมป์เอเชีย 2 สมัยอย่าง “แสตมป์” อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ จาก อีสต์ เอ็นเจที เรซซิ่ง ทีม และจอมเก๋าของไทยอีกคนอย่าง "ซุป" อนุชา นาคเจริญศรี นักบิดประสบการณ์สูงจาก โปร ฮอนด้า บริดจสโตน อันเดรียนี เบนดิกซ์ เอเอ็น เรซซิ่ง ทีม ในกริดที่ 2-3
หลังออกตัว "มิกซ์" ธนัช ขยับขึ้นเป็นผู้นำ โดยมี “แสตมป์” อภิวัฒน์ ไล่ตามกดดันอย่างหนักตลอดทั้งเรซ ก่อนจะแซงได้ที่โค้ง 8 ในรอบสุดท้าย แม้ "มิกซ์" ธนัช จะพยายามเอาคืนในโค้งสุดท้ายแต่ก็ไม่สำเร็จ ผลปรากฏว่า “แสตมป์” อภิวัฒน์ ผงาดคว้าชัยชนะไปครองอย่างสุดมันส์ด้วยเวลา 19 นาที 32.021 วินาที เฉือนอันดับ 2 อย่าง "มิกซ์" ธนัช เพียง 0.023 วินาทีเท่านั้น อันดับ 3 เป็นของ "ซุป" อนุชา ตามหลัง 14.428 วินาที
ด้าน “เบนซ์ เรซซิ่ง” อริย์ธัช วรโรจน์เจริญเดช นักบิดคนดังจาก เรปโซล อาร์-ซีรีส์ ทีม ที่ลงแข่งในรุ่น SB2 ยังคงสร้างผลงานยอดเยี่ยมเช่นเคย บิดเข้าป้ายในอันดับ 8 เพียงพอให้ขึ้นโพเดียมอันดับ 2 ได้สำเร็จ และนับเป็นการฉลองโพเดียม 2 สนามติดต่อกัน
ส่วนการแข่งขันในรุ่น ซูเปอร์สต็อก 1,000 ซีซี (ST1) ดวลกันทั้งสิ้น 12 รอบสนาม เจ้าของโพล นทีธาร ทองโคตร นักบิดไทยจาก ยามาฮ่า ทีเอ็นพี พีทีที ลูบริแคนท์ส ออกนำม้วนเดียวจบคว้าชัยชนะไปครองด้วยเวลา 20 นาที 12.041 วินาที ทิ้งห่างอันดับ 2 อย่าง ตะวัน ตั้งตรงกิจเจริญกุล จาก ทีเค ฮอนด้า อิเดมิตสึ สิทธิผล ดิเรก ทีม ถึง 9.590 วินาที ส่วนอันดับ 3 ได้แก่ อภิเดช บุญศรี จาก ฮานูยา เรซซิ่ง ทีม เพิ่มสินทรานสปอร์ต พรเจริญก่อสร้าง ตามเข้าป้ายห่าง ถึง 36.051 วินาที
ขณะที่เกมในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS1Pro) เป็นอีกคลาสที่ดวลกันอย่างเข้มข้น เพราะมีดาวรุ่งแถวหน้าของไทยจากหลายทีมเข้าร่วมการแข่งขัน โดยตำแหน่งโพลเรซนี้เป็นของ "ข้าวกล้อง" จักรีภัทร พฤฒิสาร ดาวรุ่งฝีมือดีดีกรีนักบิดจูเนียร์จีพีจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส ซึ่งต้องวัดกันกับ “ไฮเปค" กฤษฎา ธนโชติ ดาวรุ่งอีกคนจาก อีสต์ เอ็นเจที พีทีที ลูบริแคนท์ส เรซซิ่ง ทีม อย่างดุเดือดตลอดทั้งเรซ
จบการแข่งขัน 12 รอบสนาม ชัยชนะในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS1Pro) ตกเป็นของ “ไฮเปค" กฤษฎา ที่บิดเข้าป้ายคันแรกด้วยเวลา 20 นาที 23.772 วินาที เฉือน "ข้าวกล้อง" จักรีภัทร อันดับ 2 เพียง 1.361 วินาที ส่วนอันดับ 3 ได้แก่ ต่อศักดิ์ นวลสาย จาก ยามาฮ่า ทีเอ็นพี พีทีที ลูบริแคนต์ส ตามหลัง 2.535 วินาที ด้านอีกหนึ่งตัวเต็งอย่าง โกยุ นาคากาวะ จาก อีสต์ เอ็นเจที พีทีที ลูบริแคนท์ส เรซซิ่ง ทีม รูดลงไปจบเรซในอันดับ 6
เกมในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 250 ซีซี (SS1Pro) ขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดตั้งแต่ต้นเรซ โดยครบ 10 รอบสนาม ชัยชนะตกเป็นของ ศักดิ์ชัย คงดวงดี นักบิดดาวรุ่งจาก ไออาร์ซี ดีไอดี สมาทสปอร์ต สนองไซเคิลเรซ ที่ไต่จากกริดที่ 2 ขึ้นมาเข้าป้ายเป็นคันแรกด้วยเวลารวม 19 นาที 12.681 วินาที เหนือ พีระพงษ์ หลุยบุญเป็ง นักบิดจอมเก๋าจาก สปีด800 อันดับ 2 เพียง 2.038 วินาที ส่วนอันดับ 3 เป็นของ ธุรกิจ บัวผา เจ้าของโพลจาก ไฮสปีด เรซซิ่ง ทีม ตามหลังผู้ชนะ 4.189 วินาที
ทั้งนี้ ศึก เน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ แชมเปียนชิพ จะยังเหลืออีก 2 สนาม ได้แก่ สนาม 3 วันที่ 26–28 กันยายน และ สนามสุดท้าย วันที่ 20–23 พฤศจิกายน (แข่งขัน 2 เรซ และฉลองแชมป์ส่งท้ายปี) โดยสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่เพจ Chang Circuit Buriram และ BRIC Superbike 2025