"มาร์ค มาร์เกวซ" ฉลองชัย 7 สนามติดที่ฮังการี ทิ้งห่าง 175 แต้ม

มาร์ค มาร์เกวซ นักบิดสังกัด ดูคาติ คว้าแชมป์จักรยานยนต์ทางเรียบ รุ่นโมโตจีพี รายการ ฮังกาเรียน กรังปรีซ์ ที่ประเทศฮังการี วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม
มาร์ค มาร์เกวซ วัย 32 ปี สร้างสถิติแชมป์ สปรินท์ เรซ และรอบชิงชนะเลิศ 7 สนามตืดต่อกัน โดยเอาชนะ เปโดร อคอสตา เพื่อนร่วมชาติจาก เคทีเอ็ม และ มาร์โก เบซเซคคี นักบิดอิตาเลียนของ อาพริเลีย จบอันดับ 3
นักแข่งที่ผลงานสะดุดตา นอกเหนือจาก มาร์ค มาร์เกวซ ที่กำลังจะทาบสถิติดีสุดของอาชีพ ชนะ 10 เรซติดต่อกัน รุ่นโมโตจีพี คือ ฆอร์เก มาร์ติน แชมป์โลกปี 2024 ออกสตาร์ทกริด 17 แล้วเข้าเส้นชัยอันดับ 4
มาร์ค มาร์เกวซ ขึ้นนำคะแนนสะสม ทิ้งห่างอันดับ 2 อเล็กซ์ มาร์เกวซ น้องชาย 175 แต้ม เหลือ 8 สนาม (คิดเป็น 296 แต้ม รวมสปรินท์ เรซ)
มาร์ค มาร์เกวซ เจ้าของโพล โพซิชัน ออกสตาร์ทน่าผิดหวัง ในการแข่งขันโมโตจีพี ที่ประเทศฮังการี ครั้งแรกตั้งแต่ปี 1992 แถมเกือบล้มจังหวะล้อหน้าแตะล้อหลังของ เบซเซคคี ตรงโค้ง 2
อย่างไรก็ตาม มาร์ค มาร์เกวซ แซง ฟรังโก มอร์บิเดลลี ขึ้นอันดับ 2 ตามหลัง เบซเซคคี ผลต่างเวลาน้อยกว่า 1 วินาที เหลือ 21 รอบสนาม
2 รอบถัดมา มาร์ค มาร์เกวซ แซง เบซเซคคี แต่ถูกทวงตำแหน่งคืนอย่างรวดเร็ว
ทั้งคู่ไล่ล่ากันราวแมวจับหนู กระทั่งเริ่ม มาร์ค มาร์เกวซ แซงทางตรงตั้งแต่เริ่มรอบที่ 11 (จาก 26 รอบสนาม) ก่อนขับขี่รถหมายเลข 93 ผ่านธงตาหมากรุกคนแรก เวลารวม 42 นาที 37.681 วินาที