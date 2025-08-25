"ฟลีตวูด" ปลดล็อกแชมป์ PGA ทัวร์ รับเงิน 10 ล้านเหรียญ

ทอมมี ฟลีตวูด นักกอล์ฟชาวอังกฤษ ยุติการรอคอยอันยาวนาน คว้าแชมป์พีจีเอ ทัวร์ ครั้งแรกของอาชีพ รายการ ทัวร์ แชมเปียนชิป พร้อมเงินรางวัลสูงสุด 10 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 324 ล้านบาท) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม
ฟลีตวูด ดีกรี 7 แชมป์ยูโรเปียน ทัวร์ เจ้าของสถิติติดท็อป 5 ทั้งหมด 30 ครั้ง รวม 6 รองแชมป์พีจีเอ ทัวร์ ทำสกอร์ 2 อันเดอร์พาร์ 68 รวม 18 อันเดอร์พาร์ 262 ที่สนามอีสต์ เลก เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย พาร์ 70
2 สัปดาห์นับตั้งแต่พลาดแชมป์ เซนต์ จูด แชมเปียนชิป ฟลีตวูด จบทัวร์นาเมนต์ปิดฤดูกาล ด้วยผลต่าง 3 สโตรก เหนือ แพทริค แคนท์เลย์ แชมป์เฟดเอ็กซ์ คัพ 2021 กับ รัสเซลล์ เฮนลีย์ มือ 5 ของโลก
แคนท์เลย์ ทำสกอร์ 1 โอเวอร์พาร์ 71 ขณะที่ เฮนลีย์ บวกเพิ่ม 1 อันเดอร์พาร์ 69 สกอร์รวมเท่ากัน 15 อันเดอร์พาร์ 265
สก็อตตี เชฟฟ์เลอร์ มือ 1 ของโลก เจ้าของ 5 แชมป์ฤดูกาลนี้ รวม 2 เมเจอร์ พีจีเอ แชมเปียนชิป กับ ดิ โอเพน ขาดความคงเส้นคงวา แก้สถานการณ์จากเสียดับเบิล โบกี ที่หลุม 15 เก็บเบอร์ดีที่หลุม 16 ทำสกอร์วันสุดท้าย 2 อันเดอร์พาร์ 68 รวม 14 อันเดอร์พาร์ 266 จบที่ 4 ร่วม