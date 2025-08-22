"บูลล์ส" รีไทร์เบอร์เสื้อ "โรส" คนที่ 5 แฟรนไชส์

ชิคาโก บูลล์ส ประกาศจัดรีไทร์หมายเลขเสื้อของ เดอร์ริค โรส อดีตซูเปอร์สตาร์แห่งศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) วันที่ 24 มกราคม 2026
เสื้อเบอร์ 1 ของ โรส จะถูกแขวนบนเพดานช่วงพิธีการหลังจบเกมต้อนรับ บอสตัน เซลติกส์ ที่สนามยูไนเต็ด เซ็นเตอร์
โรส เป็นผู้เล่นถูกยกเลิกเบอร์เสื้อคนที่ 5 ของแฟรนไชส์ ต่อจาก เจอร์รี สโลน (4), บ็อบ เลิฟ (10), ไมเคิล จอร์แดน (23) และ สก็อตตี พิพเพน (33)
โรส เด็กท้องถิ่นเมืองชิคาโก จบอาชีพอันยาวนาน 15 ซีซัน ก่อนเปิดฤดูกาล 2024/25 นับตั้งแต่ถูก บูลล์ส ดราฟต์คนแรก ปี 2008, คว้ารางวัล "รุกกี้ ออฟ เดอะ เยียร์" ปี 2009 และสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) อายุน้อยสุด ปี 2011 โดยพา "กระทิงเปลี่ยว" จบฤดูกาลปกติสถิติ ชนะ 62 แพ้ 20 และเข้ารอบชิงชนะเลิศ สายตะวันออกครั้งแรก นับตั้งแต่ จอร์แดน รีไทร์ปี 1998
โรส รับใช้ บูลล์ส ยาวนาน 8 ซีซัน แล้วย้ายไป นิว ยอร์ก นิกส์, ดีทรอยต์ พิสตันส์, มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส, คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส และ เมมฟิส กริซซ์ลีส์ ลงเล่น 723 เกมตลอดอาชีพ ติด ออล-สตาร์ 3 สมัย