"เซเรนา" เผยตัวช่วยหุ่นเฟิร์ม ลดน้ำหนัก 31 ปอนด์แค่ 1 ปี

เซเรนา วิลเลียมส์ อดีตนักเทนนิสหมายเลข 1 ของโลก แชร์เคล็ดลับเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างเหลือเชื่อ เพียง 1 เดือน นับตั้งแต่แฟนๆ แสดงความกังวลด้านสุขภาพ
เซเรนา วัย 43 ปี เผยว่าลดน้ำหนักได้ 31 ปอนด์ (มากกว่า 14 กิโลกรัม) ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โดยยอมรับว่าพึ่งยาเซปบาวน์ด (Zepbound) จัดอยู่ในกลุ่ม GLP-1
GLP-1 คือ ฮอร์โมนธรรมชาติ ช่วยลดน้ำตาลในเลือดและความอยากอาหาร มักพบในยาลดน้ำหนักแบรนด์ดัง อาทิ โอเซมปิค, เวโกวี, มูนจาโร และ เซปบาวน์ด
การเปิดเผยของ เซเรนา เกิดขึ้นหลายสัปดาห์ นับตั้งแต่โพสต์ภาพขณะเซลฟีออกกำลังกายในฟิตเนส อวดหุ่นลีนและเฟิร์ม ปลุกกระแสข่าวลือว่า เธอใช้ยาชื่อดังอีกยี่ห้อหนึ่ง (โอเซมปิค)
แชมป์แกรนด์ สแลม 23 สมัย แขวนแร็กเก็ตหลังจบ ยูเอส โอเพน 2022 ยอมรับมีปัญหาด้านน้ำหนักตัว นับตั้งแต่คลอดลูกสาวคนโต อเล็กซิส โอลิมเปีย เมื่อปี 2017 และ อดิรา ริเวอร์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2023