แถลงจัดการแข่งขัน Functional ระดับโลก “REDLINE Fitness Games Bangkok 2025” ครั้งแรกในไทย

REDLINE Fitness Games Bangkok 2025 การแข่งขันในรูปแบบซีรีส์ที่ท้าทายผู้เข้าแข่งขันด้วย 12 สเตชั่นออกกำลังกายสุดเข้มข้น เพื่อทดสอบสมรรถภาพฟิตเนสแบบ Functional Fitness ที่มีรูปแบบการแข่งขันแบบเกม (gamified functional fitness) ชั้นนำของโลก เพื่อทดสอบความแข็งแกร่ง ความอดทน ความเร็ว และสมรรถภาพแบบองค์รวม มากไปกว่านั้นการจัดที่ประเทศไทยครั้งนี้ REDLINE ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่พึ่งเริ่มต้นออกกำลังกายได้มีโอกาสท้าทายตัวเองบนเวทีที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้อีกด้วย ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมี Sport Event Services International เป็นผู้ถือสิทธิ์อย่างเป็นทางการ โดยการแข่งขันจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 6–7 ธันวาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)
“REDLINE” หมายถึงการผลักดันศักยภาพทางร่างกายและจิตใจของตัวเองไปถึงขีดสุด ซึ่งถูกออกแบบให้สนุก เร้าใจ และเป็นหนึ่งในกีฬาที่ท้าทายที่สุดในโลก รองรับทั้งนักกีฬามืออาชีพ ผู้เล่นระดับกลาง และผู้เริ่มต้น ด้วยการจัดสเกลการออกกำลังกายและหมวดการแข่งขันที่ครอบคลุม พร้อมยกระดับประสบการณ์การออกกำลังกายสู่มาตรฐานสากล การแข่งขันนี้เปิดตัวครั้งแรกที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในปี 2023 และได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม โดยงานล่าสุดมีผู้เข้าร่วมและผู้ชมเกือบ 10,000 คน คาดว่าการจัดงานครั้งแรกในประเทศไทยจะมีจำนวนผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นอย่างดี อีกทั้งยังตอบโจทย์คนรักการออกกำลังกายในยิมที่ต้องการเวทีท้าทายสมรรถภาพของตัวเอง
การเติบโตของ Functional Fitness ในประเทศไทยมาจากหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงกัน ได้แก่ ประเทศไทยมีชื่อเสียงในฐานะจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลก สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มองหาประสบการณ์เพื่อสุขภาพแบบองค์รวม ขณะเดียวกันก็มีไลฟ์สไตล์เมืองใหญ่ที่เร่งรีบ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ผลักดันให้ผู้คนมองหาวิธีออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพและใช้เวลาอย่างคุ้มค่า Functional Fitness ซึ่งเน้นการเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์และให้ผลลัพธ์รอบด้าน จึงเป็นคำตอบที่เหมาะสมสำหรับคนทำงานที่มีเวลาจำกัดมากขึ้น และคนทุกรุ่นทุกวัยที่ต้องการหันมาดูแลสุขภาพ
ภายในงาน REDLINE Fitness Games Bangkok 2025 ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับ REDLINE EXPERIENCE หรือ ประสบการณ์ที่ผสานความท้าทาย ความสนุก และพลังของคอมมูนิตี้เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เริ่มจาก COMPETE – TO TEST ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันท้าทายขีดจำกัดของตัวเอง ผ่านเส้นทางแข่งขัน 12 Functional Fitness Stations ที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบทุกองค์ประกอบของสมรรถภาพร่างกาย ต่อด้วย PLAY – TO ENGAGE ที่ผู้เข้าแข่งขันและผู้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับ REDLINE Expo ที่อัดแน่นด้วยกิจกรรมความสนุก ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และเสียงดนตรี สร้างบรรยากาศสนุกสนานและความทรงจำร่วมกันกับพันธมิตรแบรนด์ ปิดท้ายด้วย COMMUNITY – TO CONNECT ที่เชื่อมโยงคนรักฟิตเนสให้เป็นหนึ่งเดียวในฐานะ “REDLINER” เพื่อสร้างเครือข่ายใหม่ ๆ และแรงบันดาลใจสำหรับพัฒนาความฟิตอย่างต่อเนื่อง
สำหรับ 12 สเตชั่นที่เตรียมให้ผู้เข้าแข่งขันได้ท้าทายขีดจำกัดของสมรรถภาพทางฟิตเนส ได้แก่ Run, Russian Twists, Ski, Sandbag Gauntlet, Deadball Burpees, Row, Bike, Squat Thrusts, Farmer’s Carry, The Mule, Shuttle Runs และ Sled Push & Pull และยิ่งไปกว่านั้น REDLINE จะเพิ่มความตื่นเต้น และท้าทายใหม่ทุกปี ด้วยการปรับเปลี่ยน 3 สเตชั่นใหม่ให้ นักแข่งทุกท่านสามารถตั้งตารอเพื่อทดสอบตัวเองสำหรับปีต่อ ๆ ไปได้อย่างหลากหลาย
REDLINE Fitness Games Bangkok 2025 เปิดให้ผู้เข้าร่วมทุกระดับความฟิต ทั้งประเภทบุคคล (Individuals) ประเภทคู่ (Doubles) และประเภททีม 4 คน (Teams of Four) ร่วมการแข่งขัน โดยแบ่งรูปแบบการแข่งขัน ดังนี้
1. ประเภทบุคคล (Singles) ระดับ Beginner, Intermediate, Advanced
2. ประเภทคู่ (Doubles) แบ่งเป็นชาย หญิง และทีมผสม จับคู่เพื่อแบ่งหน้าที่ในเวิร์กเอาต์ และสามารถสลับกันได้ตามต้องการตลอดการแข่งขัน
3. ประเภททีมผลัด 4 คน (Team Relay) ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องทำเวิร์กเอาต์ 3 สเตชั่นต่อเนื่อง ก่อนส่งต่อให้เพื่อนร่วมทีม พร้อมเสียงเชียร์ให้กำลังใจกันตลอดการแข่งขันในสนาม
4. ประเภททีมกลุ่ม 4 คน (Corporate Team) เป็นประเภทใหม่ ! ที่มีแค่ที่ไทย แบ่งกันพิชิตทั้ง 12 สเตชั่นในรูปแบบ You-Go-I-Go: คนหนึ่งทำงาน ขณะที่อีก 3 คนพัก และสลับกันไป ยกเว้นสถานีวิ่งที่ทุกคนต้องวิ่งพร้อมกัน – การแข่งขันนี้ออกแบบมาสำหรับให้ทีมใช้กลยุทธ์ ความสามัคคี และเข้าเส้นชัยไปด้วยกัน การแข่งประเภทนี้ เหมาะสำหรับกลุ่มเพื่อน บุคลากรในองค์กรณ์ต่าง ๆ กลุ่มบริษัท และบุคคลทั่วไป ที่มีความหลากหลายในด้านทักษะและสมรรถภาพทางร่างกาย เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกและร่วมแข่งขันกันในเวทีระดับสากลแห่ง REDLINE
อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมต้องผ่านทุกสเตชั่นตามลำดับที่กำหนด และทำท่าทางออกกำลังกายให้ถูกต้องตามมาตรฐานการเคลื่อนไหว (Movement Standards) โดยแต่ละสเตชั่นจะมีผู้ตัดสินคอยตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าแข่งขันได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป ระยะเวลาการแข่งขันต่อคนอยู่ระหว่าง 30–60 นาที ขึ้นอยู่กับระดับความฟิตและหมวดการแข่งขัน โดยผลการแข่งขันในแต่ละประเภทจะพิจารณาจากเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์: www.redlinefitnessgames.com , Facebook: REDLINE Fitness Games และ Instagram: @redlinefitnessgames