"ซาลาห์" คว้านักเตะยอดเยี่ยม PFA 3 สมัยคนแรก

โมฮาเหม็ด ซาลาห์ กองหน้า ลิเวอร์พูล คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม สมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษ (PFA) ขณะที่ มอร์แกน โรเจอร์ส มิดฟิลด์ แอสตัน วิลลา ซิวดาวรุ่งแห่งปี
ซาลาห์ วัย 33 ปี เป็นนักเตะได้รับรางวัลนี้ 3 สมัยคนแรก หลังมีบทบาทสำคัญช่วย "หงส์แดง" ครองแชมป์พรีเมียร์ ลีก ฤดูกาล 2024/25
กัปตันทีมชาติอียิปต์ ยังเป็นดาวซัลโวสูงสุดของลีก ยิง 29 ประตู กับ 18 แอสซิสต์
อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ เพื่อนร่วมทีม "เดอะ เรดส์", บรูโน เฟร์นันด์ส จอมทัพ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, อเล็กซานเดอร์ อิซัก กองหน้า นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด, โคล พาลเมอร์ กองหน้า เชลซี และ เดแคลน ไรซ์ มิดฟิลด์ อาร์เซนอล เป็นผู้ถูกเสนอชื่อชิงรางวัล
นอกจากนี้ ซาลาห์ ยังได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม พรีเมียร์ ลีก และ สมาคมผู้สื่อข่าวฟุตบอล (FWA)
ขณะที่ โรเจอร์ส เป็นผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมคนที่ 5 ของ วิลลา ต่อจาก แอนดี เกรย์, แกรี ชอว์, แอชลีย์ ยัง และ เจมส์ มิลเนอร์
โรเจอร์ส วัย 23 ปี ย้ายจาก มิดเดิลสโบรห์ สู่ถิ่นวิลลา ปาร์ก ค่าตัว 15 ล้านปอนด์ (ประมาณ 660 ล้านบาท) เดือนกุมภาพันธ์ 2024 และกลายเป็นตัวหลักของทีมยุค อูไน เอเมอรี กุนซือชาวสเปน
โรเจอร์ส ลงเล่น 54 เกมทุกรายการ ยิง 14 ประตู ติดทีมชาติอังกฤษครั้งแรก เดือนพฤศจิกายน ประเดิมสนามพบ กรีซ กระทั่งปัจจุบัน รับใช้บ้านเกิด 6 นัด ขณะที่ "สิงห์ผยอง" จบอันดับ 6 ของลีก เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ยูฟา แชมเปียนส์ ลีก และรอบรองชนะเลิศ เอฟเอ คัพ
สำหรับผู้เข้าชิงดาวรุ่งยอดเยี่ยม 24/25 ได้แก่ ไมล์ส ลูอิส-สเคลลี (อาร์เซนอล), อีธาน วาเนรี (อาร์เซนอล), ดีน เฮาจ์เซน (บอร์นมัธ), มิลอส เคอร์เคซ (บอร์นมัธ) และ เลียม ดีแล็ป (อิปสวิช ทาวน์)