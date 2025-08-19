พะเยาจัดเจ็ตสกี เงินสะพัด30ล้าน บิ๊กเปี๊ยก ชี้เข้าใจงานจริง สร้างเศรษฐกิจท่องเที่ยว ได้รับเสียงชื่นชมกระหึ่ม

สมาคมกีฬาเจ็ตสกีฯ สร้างผลงานตบท้ายฤดูกาลชิงแชมป์ประเทศไทย 2025 อย่างยอดเยี่ยม นำทัวร์นาเม้นท์ WGP#1 โปรทัวร์ สนามสุดท้าย สนามที่ 4 ไปจัดที่กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา โดยร่วมมือกับมูลนิธิธรรมนัสฯ ใช้จุดแข็งของกีฬาเจ็ตสกี ทำงานสร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่นอย่างตรงเป้า ด้านผู้ว่าราชการจังหวัด นายรัฐพล นราดิศร เผยสร้างเงินสะพัดด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกว่า 30 ล้านบาท ท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้กลับมาจัดอีก ส่วน “บิ๊กเปี๊ยก” นายกสมาคมเจ็ตสกีฯ ชื่นชมจังหวัดร่วมมือผนึกกำลังกันทุกส่วนอย่างเข้มแข็ง เข้าใจงานท่องแท้ ทำให้งานสำเร็จ
“บิ๊กเปี๊ยก” พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา นายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า ทัวร์นาเม้นท์เจ็ตสกีชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2025 รายการ WGP#1 โปรทัวร์ สนามที่ 4 สนามชิงชนะเลิศ จบลงอย่างสมบูรณ์ ณ กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ โดยสมาคมฯ ทำงานร่วมมือกับมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายสัจจวิทย์ ลีลาวณิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา การกีฬาแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และทุกภาคส่วนของจังหวัด ที่ร่วมมือกันเข้มแข็งมาก ทำให้งานประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายเป็นอย่างดี
เมื่อจบงานได้ทราบว่าพี่น้องประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ก็พึงพอใจกับกิจกรรมมาก มีเสียงเรียกร้องให้กลับ ไปจัดการแข่งขันอีกในปีหน้า หลายๆจังหวัดก็ทาบทามเข้ามาด้วย ตามที่ได้ไปติดตามงานเองทั้ง 2 วัน เห็นว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเข้ามาชมการแข่งขันกันเป็นจำนวนมาก ที่นั่งจัดไว้หลายอัฒจันทร์ก็เต็ม แม้ว่าจะมีฝนตกหนักบางช่วง สลับแดดร้อน ผู้ชมก็เข้ามาชมทันทีที่ฝนหยุดตก ภาพใหญ่ที่สำคัญที่สุดก็คือ ทางจังหวัดสรุปผลว่า งานนี้เกิดประโยชน์ มีเงินสะพัดด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกว่า 30 ล้านบาท
เป็นการใช้ประโยชน์จากกีฬาเจ็ตสกีอาชีพ ที่มีความสนุกตื่นเต้นได้อย่างคุ้มค่า เจ็ตสกีเป็นกีฬาที่สนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ซึ่งทางมูลนิธิธรรมนัสฯ และจังหวัดพะเยา เข้าใจมากๆ กล้าทำและผลักดันอย่างเต็มที่ จึงเกิดประโยชน์ได้ชัดเจน เริ่มตั้งแต่ การเคลื่อนตัวของทีมแข่งทั่วประเทศกว่า 1,400-1,700 คน ไปที่เมืองพะเยา ทีมกีฬาต้องใช้ห้องพัก ต้องทานอาหาร เดินทางท่องเที่ยว, การประชาสัมพันธ์ที่ดีก็ทำให้พี่น้องประชาชนมาร่วมงานกว่า 5,000 คน, เพิ่มต่อยอดคอนเสิร์ตก็ทำให้มีผู้ชมอีกหลายพันคน สุดท้ายจัดออกร้าน ให้คนพื้นที่มาขายของ ฯลฯ
มีพี่น้องประชาชนมาพูดกับผมว่า เป็นโอกาสในการชมกีฬาที่สนุกตื่นเต้นกับตาแบบนี้ เพราะไม่ใช่จะหาชมได้ง่ายๆ ปีหนึ่งมากที่สุดก็มีแค่ 4-5 สนาม เราได้เห็นเยาวชนเข้ามาสนใจกีฬา ก็ตรงกับเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้เด็กๆสนใจกีฬา แล้วเล่นกีฬาอะไรก็ได้ที่อยู่รอบตัว รวมถึงประชาชนได้ชมนักกีฬาต่างชาติทั้งสหรัฐฯ, ฟิลิปปินส์, จีน, รัสเซีย ฯลฯ เข้ามาแข่ง และได้เชียร์นักกีฬาไทย ก็เป็นการปลูกฝังความภาคภูมิใจ ความสำเร็จของนักกีฬาชาติไทยไปด้วย
สมาคมฯ ต้องการจะสื่อสารว่า เป็นเรื่องที่ล้าสมัยแล้ว ถ้าจะยึดติดกับมุมมองแคบๆว่า กีฬาเจ็ตสกีเป็นกีฬาคนรวย แม้กีฬานี้ต้องใช้ทุนสูงก็จริง แต่ถ้าใช้มุมมองการบริหารกีฬาระดับสากล พิจารณาด้วยเหตุผลจะเห็นว่า กีฬาเจ็ตสกีกำลังเติบโตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชาติอย่างมหาศาล มูลค่าหลายพันล้านบาทต่อปี และเติบโตเฉลี่ยกว่า 5% ในระบบนิเวศน์กีฬาไทย สร้างงานได้มาก สร้างช่างเครื่อง ช่างเทคนิค ผู้ช่วยในทีม สร้างธุรกิจการค้า ธุรกิจบริการ เกิดผู้ผลิตอุปกรณ์ไทย ส่งออกไปขายทั่วโลก และวันนี้กีฬาขยายออกไปสนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน จึงนับเป็นข้อเท็จจริงที่นโยบายการทำงานของสมาคมฯ กำลังเกิดความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง