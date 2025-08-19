แชมป์บิ๊กโฟว์ ประเทศไทย “โตโยต้า - ทูดับเบิลยู วอร์เตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2025" สนามชิงชนะเลิศ

อานนท์ หงษ์กลาง ไร้พ่าย สุภทัต ฟูตระกูล ทำนิวเรคคอร์ด คว้าแชมป์สมัยที่ 5 ส่วน “พูน” เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ ควง “เจ๋ง” ธีรภัทร มีชัย ฟอร์มเปรี้ยง คัมแบ็คคว้าแชมป์ประเทศไทยรุ่นระดับมืออาชีพ อย่างสุดมันส์ ในศึกวอเตอร์เจ็ตชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “โตโยต้า - ทูดับเบิลยู วอร์เตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2025" (TOYOTA - 2W WATERJET PRO TOUR 2025 – Round 4) สนามที่ 4 ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2568 นี้ ณ “กว๊านพะเยา” สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งในสนามนี้มีทัพนักเจ็ตสกีจากทั่วฟ้าเมืองไทย รวมกว่า 130 คน จาก 45 ทีม ในทุกภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมชิงชัย
วันที่ 17 สิงหาคม 2568 วันสุดท้ายของการแข่งขันฯ ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายรัฐพล นราดิศร พร้อมด้วย “บิ๊กเปี๊ยก” พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา นายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ และ นางจิราพร กาญจนพิทักษ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาเจ็ตสกีฯ เข้ารับชมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของรุ่นระดับมืออาชีพ (WGP#1) พร้อมร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฯ และมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาที่เป็นแชมป์เมืองพะเยาและแชมป์ประเทศไทย อย่างเป็นทางการ
● หลังจากที่โดนลูบคม เสียแชมป์เมืองกำแพงเพรชให้ “โปรเตอร์” #98 นราธิป ทองอยู่ จากทีม O.T.S. RACING TEAM กลับมาที่กว๊านพะเยา #T19 อานนท์ หงษ์กลาง กลับมาทำผลงานขั้นเทพในรุ่นเรือยืนอาชีพที่แรงและเร็วที่สุด PRO-AM SKI GRAND PRIX ออกตัวขึ้นนำตั้งแต่โฮลช็อต และลอยลำ เข้าเส้นชัยเป็นที่ 1 สามโมโตรวด ทำเฟอร์เฟคเกมส์ กวาด 180 คะแนนเต็ม ผงาดคว้าแชมป์เมืองพะเยา พร้อมเป็นแชมป์ประเทศไทยสมัยที่ 3 ของตนเอง
● ถึงแม้จะพลาดท่าให้เสียแชมป์สนามพะเยาให้นักแข่งดาวรุ่ง เจ้า “โต๋” #T20 ลวัณกร เมธานิธิกุล ที่เก็บ 168 คะแนน เฉือนชนะ บอย” #45 สุภทัต ฟูตระกูล เพียง 7 คะแนน แต่ #45 สุภทัต ฟูตระกูล แชมป์ประเทศไทย 4 สมัยซ้อน ยังประกาศศักดาที่กว๊านพะเยา ว่าข้าคือ “คิงส์ ออฟ PRO-AM RUNABOUT 1100 OPEN” ยืนที่หนึ่งแชมป์ประเทศไทย พร้อมทำลายสถิติเป็นนักแข่งคนแรกที่คว้าแชมป์ประเทศไทย 5 สมัยซ้อนในรุ่นนี้
● “บอย” #45 สุภทัต ฟูตระกูล หลังเสียแชมป์เมืองพะเยาในรุ่น PRO-AM RUNABOUT 1100 OPEN กลายเป็นม้ามืด ท้าชิงบัลลังค์ในรุ่น SPORT GP ควบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ทิ้งเจ้า “เจ๋ง” #T9 ธีรภัทร มีชัย ที่ตามมาที่ 2 หลายช่วงทุ่นแรกในโมโตแรก กลับมาในโมโตที่ 2 “เจ๋ง” #T9 ธีรภัทร มีชัย เจ๋งสมชื่อ กลับมาเอาคืนอย่างสุดมันส์ หลังปาดหน้า #45 สุภทัต ฟูตระกูล เฉือนเข้าเส้นชัยแบบปลายจมูก ในช่วงแยกออฟชั่นทุ่นสุดท้าย ทำให้ทั้งคู่มี 113 คะแนนเท่ากัน ต้องมาตัดเชือกกันที่ไฟนอลโมโต ผลปรากฎว่า #T9 ธีรภัทร มีชัย ถึงจะออกตัวไม่ดี แต่กลับมาแซงคืน ทั้งแชมป์เก่า #T8 กีรติกร ผิวงาม และ #45 สุภทัต ฟูตระกูล เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าแชมป์แห่งกว๊านพะเยา และเป็นแชมป์ประเทศไทยคนใหม่ สมัยแรกของตนเอง
● “พูน” #T79 เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ สนามนี้ฟอร์มเปรี้ยง เก็บโมโตแรกแบบสบาย ๆ หลังออกตัวชิงจังหวะขึ้นนำ ขับแบบม้วนเดียวจบ เข้าเส้นชัยเป็นที่ 1 แต่ในโมโตที่ 2 #T142 เจ้า “แชมป์” กษิดิศ ธีระประทีป กลายเป็นม้ามืดในรุ่นนี้ ชิงปาดหน้าขึ้นนำ #T79 เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ และเข้าเส้นชัยเป็นที่ 1 ต้องมาชิงดำกันที่ไฟนอลโมโต ซึ่ง #T79 เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ ยังเหนียวแน่น ไม่พลาด นำโด่งแบบม้วนเดียวจบ ผลคะแนนรวมทั้งสามโมโต #T79 เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ มี 173 คะแนน ยืนหนึ่งแห่งกว๊านพะเยา พร้อมเป็นแชมป์ประเทศไทยคนใหม่ประจำ ปี 2025 ในรุ่นเรือนั่งยักษ์ใหญ่ที่แรงและเร็วที่สุด PRO RUNABOUT GP
สำหรับรายการ “TOYOTA -2W Waterjet Pro Tour Thailand 2025” สนามชิงชนะเลิศ ณ “กว๊านพะเยา” สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยา อ.เมือง จ.พะเยาในวันที่ 15- 17 สิงหาคม 2568 นี้ สนับสนุนโดย มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า, TOYOTA MOTOR THAILAND, 2W, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, Amazing Thailand, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฯ, YAMAHA, Siam watercraft, MCOT HD 9, Freedom Racing, WGP#1 Waterjet World Grand Prix, สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย, ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา เขต 1, จังหวัดพะเยา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา, เทศบาลเมืองพะเยา, สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา และสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย
แฟน ๆ มอเตอร์สปอร์ต และเจ็ตสกี สามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันและข่าวสาร ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย “โตโยต้า - ทู ดับเบิลยู วอร์เตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2025" (TOYOTA - 2W Waterjet Pro Tour Thailand 2025) สนามชิงชนะเลิศ ได้ที่ :
Website : https://jetskiprotour.com
Facebook : Thai Jet Sports Boating Association
Facebook : jetskiprotour
Youtube : Jetski Protour
Instagram : jetski_protour
Tiktok : jetski_protour