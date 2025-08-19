ปี 2029 รื้อ ธันเดอร์โดม สเตเดียม รังเหย้าของ เมืองทอง ยูไนเต็ด

ธันเดอร์โดม สเตเดียม รังเหย้าของ เมืองทอง ยูไนเต็ด อาจจะโดนรื้อแล้วจะเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตขนาดใหญ่จุได้ 4-5 หมื่นคน
โดย พอลล์ กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม "อิมแพ็ค เมืองทองธานี" เล่าว่า ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างทำแผนอนาคตให้กับ ธันเดอร์โดม และ ธันเดอร์โดม สเตเดียม แต่เบื้องต้นคาดว่าจะไม่มีสนามฟุตบอลแล้ว แต่จะรื้อแล้วมาทำสิ่งที่อิมแพ็คถนัดอย่างจัดงานคอนเสิร์ตหรือเอ็นเตอร์เทนเมนต์แทน
เป้าหมายในอนาคตคือวางให้ ธันเดอร์โดม สเตเดียม สามารถรองรับการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆ ได้ หรือเรียกง่ายๆ ว่ากลายเป็น Outdoor Stadium แห่งใหม่ของประเทศไทย ความจุ 45,000 คน เพื่อเติมเต็มช่องว่างให้กับอิมแพ็คที่เดิมมีสถานที่จัดคอนเสิร์ตหลากหลายขนาดอยู่แล้ว ได้แก่ ธันเดอร์โดม ความจุ 5,000 คน , อิมแพ็ค อารีน่า ความจุ 12,000 คน , อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ความจุ 20,000 คน และ อิมแพ็ค ธันเดอร์โดม สเตเดียม ความจุ 45,000 คน
น่าจะเริ่มดำเนินการตามแผนได้ในช่วงปี 2029 หลังสัญญา 30 ปีที่มีกับการกีฬาแห่งประเทศไทยสิ้นสุด
สำหรับสนามธันเดอร์โดม สเตเดียม แรกเริ่มเดิมที กกท.สร้างขึ้นมา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬารักบี้ ในศึกเอเชียนเกมส์ ก่อนที่ เมืองทอง ยูไนเต็ด จะมาใช้งานจนถึงปัจจุบัน
อีกทั้งเทรนในการนำสนามกีฬามาจัดคอนเสิร์ตก็เป็นเรื่องปกติที่หลายชาตินิยมทำกัน ส่วนในเอเชียก็มี สิงคโปร์ กับ ฮ่องกง แต่ก็ไม่ได้รื้อสนามกีฬาแล้วจัดเป็นคอนเสิร์ต แต่ยังปรับเปลี่ยนมาเป็นสนามกีฬาดังเดิมได้
ทำให้การมาของ ธันเดอร์โดม สเตเดียม โฉมใหม่ในฐานะ Outdoor Stadium สำหรับจัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์ทางด้านความบันเทิงกลางแจ้งโดยเฉพาะที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2029 จะเป็นอย่างไร
ส่วน เมืองทอง ยูไนเต็ด ก็ต้องเตรียมหารังเหย้าใหม่แน่นอน แต่น่าสนใจว่า ถ้าทีม "กิเลนผยอง" หารังเหย้าใหม่ แต่ถ้าไม่ได้อยู่ใน "เมืองทอง" ชื่อนี้จะมีมนต์ขลังหรือไม่
น่าเสียดายสำหรับแฟนบอลเมืองทอง ที่รถไฟฟ้าสายสีชมพู มีส่วนต่อขยายไปถึงสนามแข่งแล้ว ทำให้การเดินทางมาเชียร์ทีมรักสะดวกสบาย แต่ในอนาคตจะไม่เป็นแบบนั้นแล้ว