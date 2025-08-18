ปิดฉากมวยไทยสมัครเล่นเยาวชนชิงแชมป์ ปทท. รร.กีฬา เทศบาลนครนครราชสีมา - รร.กีฬา จ. นครศรีธรรมราช คว้าถ้วยคะแนนรวม

การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2568 รอบชิงชนะเลิศ (ชาย) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2568 ณ โดมอเนกประสงค์ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก มีพิธีปิดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2568 โดยมี ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่น แห่งประเทศไทย และ ประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) เป็นประธานพิธีปิด พร้อมด้วย นายขจร พราวศรี อุปนายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่น แห่งประเทศไทย และ พล.อ.ต.มังกร เสมารัตน์ เลขาธิการสมาคมมวยไทยสมัครเล่น แห่งประเทศไทย ร่วมพิธีการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี2568 ซึ่งทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 11-17 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยมีนักมวยเข้าร่วมทำการแข่งขันทั้งหมด 150 คน แบ่งเป็นนักกีฬาชาย 130 คน และ นักกีฬาหญิง 20 คน
หลังจบการแข่งขันมีพิธีมอบเหรียญรางวัลและใบประกาศเกียรติบัตรให้กับนักกีฬา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่น แห่งประเทศไทย และ ประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) ให้เกียรติขึ้นมอบเหรียญรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติบัตรและถ้วยรวมให้แก่นักกีฬามวยไทยสมัครเล่นในครั้งอีกด้วย
ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2568 รอบชิงชนะเลิศ (ชาย) มีดังนี้
คู่ที่ 1. รุ่นอายุ 12-13 ปีชาย พิกัด 32 กก. ธนเดช เปลี่ยนนอก (ค่ายมวยศูนย์กีฬามวย อ.บ้านโพธิ์) (เหรียญทอง) ชนะคะแนน 3-0 คะแนน อนุวัฒน์ โปเน้ย (รร.วัดจันทราวาส ศุขประสารราษฏร์) (เหรียญเงิน)
คู่ที่ 2. รุ่นอายุ14-15 ปีชาย พิกัด 45 กก. อภิชาติ ปะโกติโย (รร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก) (เหรียญเงิน) แพ้คะแนน 1+2 คะแนน ณัฐพงษ์ ลำพองพวง (เทศบาลตำบลกุดน้ำใส) (เหรียญทอง)
คู่ที่ 3. รุ่นอายุ 14-15 ปีชาย พิกัด 48 กก. ก้องเกียรติ ไดรวิเชียร (รร.กีฬา จ.นครศรีธรรมราช) (เหรียญทอง) ชนะ TKO ยก1 คณาธิป สีหามาศ (รร.กีฬา ทน. นครศรีธรรมราช) (เหรียญเงิน)
คู่ที่ 4. รุ่นอายุ 14-15 ปีชาย พิกัด 51 กก.วุฒิพล ไวสาลี (สกฬ จ.เลย) (เหรียญ) แพ้คะแนน 1-2 คะแนน รัซภูมิ เขียวขาว (รร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก) (เหรียญทอง)
คู่ที่ 5. รุ่นอายุ 14-15 ปีชาย พิกัด 54 กก. พีรพล แก้วใส (รร.กีฬา ทน.นครราชสีมา) (เหรียญเงิน) แพ้พ่าย เอกพันธ์ ทองผอม รร.กีฬา (จ.นคนศรีธรรมราช) (เหรียญทอง)
คู่ที่ 6. พิเศษ (หญิง) พิกัด 48 กก. คู่นี้ใครชนะไปแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย ระหว่าง อภิชญา เลขมาศ (แดง) แพ้TKO ยก3 นิรชา ตังจิว ได้ผ่านเข้าไปทำการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ แข่งขันกันที่จ.สงขลา
คู่ที่ 7. รุ่นอายุ 16-17 ปีชาย พิกัด 45 กก. ปพนธีร์ เผือกบุญเกิด (รร.กีฬา จ.ลำปาง) (เหรียญทอง) ชนะคะแนน 2-1 คะแนน ภัทรพล ศรีดารัตน์ (สกฬ จ.เลย) (เหรียญเงิน)
คู่ที่ 8. รุ่นอายุ 16-17 ปีชาย พิกัด 48 กก. กิตติศักดิ์ ไทยประดิษฐ์ (รร.กีฬา จ.นครสวรรค์) (เหรียญเงิน) แพ้คะแนน 1-2 คะแนน ภัทรนันท์ พิกุลวิลัย (รร.กีฬา จ.ขอนแก่น) (เหรียญทอง)
คู่ที่ 9. รุ่นอายุ 16-17 ปีชาย พิกัด 51 กก. วุฒิไกร ทองกลับนาค (รร กีฬา จ.นครศรีธรรมราช) (เหรียญทอง) ชนะคะแนน 3-0 คะแนน ชลสิทธิ์ ศรีชัย (รร กีฬา จ.ตรัง) (เหรียญเงิน)
คู่ที่ 10. รุ่นอายุ 16-17 ปีชาย พิกัด 54 กก. อนุพงษ์ แพรเรืองทอง (รร.สามโคก) (เหรียญเงิน) แพ้คะแนน 0-3 คะแนน ธนกร น้ำรอบ (รร กีฬา จ.ตรัง) (เหรียญทอง)
คู่ที่ 11. รุ่นอายุ 16-17 ปีชาย พิกัด 57 กก. จรายุธ ขุนปลัด (รร กีฬา จ.ตรัง) (เหรียญทอง) ชนะคะแนน 3-0 คะแนน ณัฐภูมินทร์ ทองกล่ำ (รร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก) (เหรียญเงิน)
ส่วนผลถ้วยคะแนนรวมประเภททีมชาย เป็นของ ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา และถ้วยคะแนนรวมประเภททีมหญิง เป็นของ ร.ร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และ รางวัลนักชกยอดเยี่ยมชายและหญิง นักชกยอดเยี่ยมชาย ได้แก่ ภัทรนันท์ พิกุลวิลัย ( รร.กีฬาจังหวัดขอนแก่น) และ นักชกยอดเยี่ยมหญิง ได้แก่ อนุศรา นุ่นเอียด ( รร.กีฬาจังหวัดตรัง)
ทางด้าน ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้เผยว่า ในปีนี้การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยถือว่าประสบความสำเร็จตามที่ต้องการ มีนักกีฬาจากสโมสรต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันและมีนักกีฬาที่มีฝีมือพอที่จะเป็นตัวแทนของไทยไปแข่งขันศึกเยาวชนโลกในเดือนกันยายนนี้อีกด้วย ซึ่งจะรวมไปถึงการแข่งขันในระดับอื่นๆ
ส่วนการแข่งขันซีเกมส์ในบ้านเรามวยไทยเป็นอีกหนึ่งชีวิตกีฬาที่หลายคนคาดหวัง ตนไม่อยากจะบอกว่าได้กี่เหรียญทองแต่บอกได้คำเดียวว่าไม่ทำให้คนไทยผิดหวังแน่นอน
ส่วนจะมีนักกีฬาจากกัมพูชามาร่วมการแข่งขันกีฬามวยไทยด้วยหรือไม่นั้น ตนได้สอบถามไปทางคณะกรรมการโอลิมปิกไทยแล้วได้รับคำตอบว่ามีแน่แต่ไม่รู้ว่ากี่รุ่น กี่คน สำหรับตนแล้วไม่มีปัญหากีฬาก็คือกีฬา