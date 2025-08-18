“การท่าเรือ เอฟซี” ชูสโลแกน "The Figthing Lions" สู้ศึกไทยลีก 2025/26-เปิดตัว ฮิวโก้ บุดสิงห์คำ แข้งใหม่รายสุดท้าย

การท่าเรือ เอฟ.ซี. ภายใต้การบริหารงานของ โพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานสโมสรคนใหม่ จัดงานเปิดตัวสโมสร ประกาศความพร้อมสู้ศึกในฤดูกาล 2025/26 อย่างยิ่งใหญ่ ที่บริเวณทางเข้า แพท สเตเดียม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2568 ก่อนเกมประเดิมสนาม เปิดบ้านชนะ อยุธยา ยูไนเต็ด 3-1 โดยชูสโลแกน The Figthing Lions แสดงให้เห็นถึงตัวตนของ สิงห์เจ้าท่า ที่มีความเป็นเลือดนักสู้ และ พร้อมไล่ล่าความสำเร็จในซีซั่นนี้
ภายในงาน นำโดย สาระ ล่ำซำ รองประธานสโมสร การท่าเรือ เอฟ.ซี. , พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อดีตผู้บริหารสโมสร และ เกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย รวมถึง "มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ อดีตประธานสโมสร ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ ในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน
พร้อมไฮไลต์สำคัญ คือ การเปิดตัวผู้สนับสนุนสโมสร ประจำฤดูกาล 2025/26 จำนวน 21 องค์กร ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น คึกคัก และ เสียงปรบมือต้อนรับอย่างกึกก้องจากแฟนบอล สิงห์เจ้าท่า ที่มาร่วมงาน ประกอบด้วย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย , บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) , บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) , บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด , Mizuno & Future Performance Sport , น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง , บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) , บริษัท สกาย ไอทีซี จำกัด (มหาชน) , บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โรงพยาบาลเครือพริ้นซ์ หรือ PRINC Group, บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ ขนมปังฟาร์มเฮาส์ , B.Grimm , บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี , Krispy Kreme ,บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด, บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด , บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด ,บริษัท ฟิตเนส แอนด์ ไลฟ์สไตล์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เจ็ทส์ ฟิตเนส , POCARI SWEAT / เครื่องดื่มกลิ่นซิตรัส โพคารี่สเวท ,ผลิตภัณฑ์ แบตเทิ้ลวัน โดยบริษัท นิจิบัน จำกัด , และ Dishwashmate ที่สุดของผู้ให้บริการเช่าเครื่องล้างจานสำหรับร้านอาหารทุกประเภท
ขณะที่ โพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานสโมสร การท่าเรือ เอฟ.ซี. คนใหม่ ฝากสารถึงแฟนบอลครั้งแรกว่า “ผมเคยเป็นกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ในปี 2529-2534 และ ผมไม่เคยคิดเลยว่าโชคชะตาจะนำพาให้ลูกสาวของผม นวลพรรณ ล่ำซำ มาเป็นประธานสโมสร ในปี 2558-2566 และ เมื่อ แป้ง ไปดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ผมจึงมารับตำแหน่งประธานสโมสรฯ ด้วยความรัก ความศรัทธา และ ความตั้งใจจริง เพื่อมาทำให้สโมสรแห่งนี้ ซึ่งเป็นทีมที่เก่าแก่ที่สุดในไทยลีก กลับมายิ่งใหญ่ที่สุดให้ได้”
นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญบนเวที หลังเปิดตัว ฮิวโก้ บุดสิงห์คำ แบ็คซ้ายวัย 22 ปี มาร่วมทัพอย่างเป็นทางการ ในฐานะโควตานักเตะไทย และ ผู้เล่นใหม่รายสุดท้าย ซึ่งถือ 2 สัญชาติ คือ ฝรั่งเศส และ ไทย แต่มีเชื้อสาย ลาว เช่นกัน โดยเพิ่งผ่านการเดบิวต์ ในลีกเอิง ฝรั่งเศส หรือ ลีกสูงสุด กับ สโมสรน็องต์ ในปี 2024 รวมถึงยังเคยติดทีมชาติฝรั่งเศส ในรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และ ในรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี พร้อมเคยสวมปลอกแขนทำหน้าที่กัปตันทีมมาแล้ว ในรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
โดยหลังจบการแข่งขัน ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรม เอาใจแฟนบอล ด้วยการชมฟรีคอนเสิร์ต จากศิลปินระดับประเทศ อย่าง วงลาบานูน ณ บริเวณลานหน้า สนามแพท สเตเดียม อีกด้วย