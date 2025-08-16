บวกเพิ่มอีก 7 แชมป์เมืองพะเยา “โตโยต้า - ทู ดับเบิลยู วอร์เตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2025" สนามชิงชนะเลิศ

ครึ่งฤดูกาลแห่งความมันส์ ของศึกวอเตอร์เจ็ตชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “TOYOTA -2W Waterjet Pro Tour Thailand 2025” (โตโยต้า - ทู ดับเบิลยู วอร์เตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2025) สนามชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2568 นี้ ณ “กว๊านพะเยา” สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งครั้งนี้มีทัพนักซิ่งเจ็ตสกีจากทั่วฟ้าเมืองไทย รวมกว่า 130 คน จาก 45 ทีม ในทุกภาคทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมชิงชัย “น้ำฝน” กมลวรรณ เนินหงษ์ ฟอร์มแรงฉุดไม่อยู่ ทำเพอร์เฟคเกมส์และเฟอร์เฟคแชมป์ ชนะรวดทุกโมโต กวาดทั้งแชมป์เมืองพะเยา พร้อมทั้งแชมป์ประเทศไทย 2025 นักแข่งคู่พ่อลูก “ออย” อรรถพล คุณสา และ “ปาร์ตี้” ศศกาญจน์ คุณสา คัมแบ็คคว้าแชมป์ประเทศไทยเหลือเชื่อ ขณะที่“พูน” เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ มีโอ” ศศินา ผิวงาม และรุ่นเยาวชน น้อง“ฟร้องซ์” อินทัช หลงนิยม “บวก “ออก้า” นครา ศิลาชัย ร่วมกันคว้าแชมป์ประเทศไทย ประจำฤดูกาล 2025
16 สิงหาคม 2568 วันที่สองของการแข่งขันฯ ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายรัฐพล นราดิศร พร้อมด้วย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา เขต 1 และ นางจิราพร กาญจนพิทักษ์ รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเจ็ตสกีไทยฯ มาเป็นประธานในการพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งร่วมชมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ในรุ่นระดับเยาวชน รุ่นมือใหม่ (WGP#3) และ รุ่นระดับกึ่งอาชีพ (WGP#2) รวมทั้งหมด 7 รุ่น
● ในรุ่น WOMEN RUNABOUT 1100 STOCK เป็นการแบทเทิลกันของ #488 พีรดา จำเริญจิตสกุล และ #43 เอกอุมา เจริญสุข สองนักแข่งจาก EAKANAKE TEAM โดย #488 พีรดา จำเริญจิตสกุล กลับมาปาดหน้า #43 เอกอุมา เจริญสุข ที่พาดท่าตกน้ำในทุ่นออฟชั่นสุดท้ายของรอบสุดท้าย ทำให้มี 113 คะแนน คว้าแชมป์เมืองพะเยา ไปครองอย่างสุดมันส์ ส่วนน้อง “มีโอ” #T26 ศศินา ผิวงาม สาวน้อยมหัศจรรย์ จากทีม YAMAHA WAVE RUNNER THAILAND x MRC POS PZ SHOP SAMUT SAKHON คว้าแชมป์ประเทศไทยประจำฤดูกาล 2025 ไปครอง มีคะแนนสะสมทั้ง 4 สนามอยู่ที่ 213 คะแนน
● #422 “ฟร้องซ์” อินทัช หลงนิยม จากทีม INSANE MOTORSPORT BY ZIC เก็บ 113 คะแนน คว้าแชมป์สนามที่ 4 เมืองพะเยา พร้อมคว้าแชมป์ประเทศไทยประจำฤดูกาล 2025 ไปครอง ในรุ่น AMATEUR SKI 4 STROKE LITES โดยทำได้ 233 คะแนน
● รุ่น AMATEUR WOMEN SKI STOCK “น้ำฝน” #159 กมลวรรณ เนินหงษ์ จากทีม JET SKI FOR RENT BY JOMPOL ฟอร์มสุดร้อนแรง ขึ้นโพเดี้ยมที่ 1 แชมป์เมืองพะเยา ทำเฟอร์เฟคเกมส์ ชนะรวดทุกโมโต พร้อมทั้งกวาดแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2025 แบบเฟอร์เฟคแชมป์ เป็นแชมป์รวดทั้ง 4 สนาม โชว์ฟอร์มให้เห็นว่า ปีนี้เธอเป็น “ของจริง”
● #T67 ด.ช.คณพร ชื่นอารมย์ จากทีม ACADEMY RACING JET ทำเพอร์เฟคเกมส์ ชนะทุกโมโต คว้าแชมป์สนามพะเยา ส่วน “ออก้า” ด.ช.นครา ศิลาชัย คว้าแชมป์ประเทศไทยประจำฤดูกาล 2025 ในรุ่น JUNIOR 13-15 YRS. SEADOO SPARK STOCK ไปครอง ถือว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยสมัยแรกของตนเอง
● #T79 เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ อดีตแชมป์ประเทศไทย ปี 2023 และแชมป์ เวิลด์คัพ คนปัจจุบัน ในรุ่น PRO-AM RUNABOUT STOCK ถึงจะพลาดท่าให้นักแข่งรุ่นน้องทีมเดียวกัน #27 สรวิชญ์ ผาสุข ในโมโตแรก แต่กลับมาในโมไฟนอล #T79 เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ ขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบ เก็บ 108 คะแนน คว้าดับเบิ้ลแชมป์ ทั้งแชมป์สนามพะเยาและแชมป์ประเทศไทยสมัยที่ 2 ของตนเองในรุ่นนี้
● ในส่วนของรุ่นเยาวชน JUNIOR 13-15 YRS. WOMEN SEADOO SPARK STOCK #150 สุภัคชยา งามสมมิตร จากทีม G-FORCE POWERSPORTS PATTAYA ทำผลงานได้ยอดเยี่ยม เก็บ 113 คะแนน คว้าแชมป์สนามพะเยา ขณะที่ น้อง “ปาร์ตี้” #7 ด.ญ.ศศกาญจน์ คุณสา คว้าแชมป์ประเทศไทยปี 2025 เป็นแชมป์ประเทศไทยสมัยแรกของตนเอง เช่นกัน
● รุ่น VETERANS RUNABOUT LIMITED #17 “ออย” อรรถพล คุณสา จากทีม 777 PERFORMANCE by JUMBO TUNER เกือบหลับ แต่กลับมาได้ หลังจากโดนจั้มสตาร์ทในโมโตแรก แต่ไม่ยอมแพ้ ไล่ตีตื้น จนแซง #33 เชน ฉาง (Chen Shan) คู่ปรับเก่าจากประเทศจีน เข้าเส้นชัยเป็นที่ 1 ส่วนในโมโตที่ 2 เป็น “อรรถพลไทม์” #17 “ออย” อรรถพล คุณสา ขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบ ทำเฟอร์เฟคเกมส์ เก็บคะแนนเต็ม คว้าแชมป์สนามที่ 4 - เมืองพะเยา ควบแชมป์ประเทศไทยปี 2025
สำหรับรายการ “TOYOTA -2W Waterjet Pro Tour Thailand 2025” สนามชิงชนะเลิศ ณ “กว๊านพะเยา” สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยา อ.เมือง จ.พะเยาในวันที่ 15- 17 สิงหาคม 2568 นี้ สนับสนุนโดย มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า, TOYOTA MOTOR THAILAND, 2W, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, Amazing Thailand, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฯ, YAMAHA, Siam watercraft, MCOT HD 9, Freedom Racing, WGP#1 Waterjet World Grand Prix, สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย, ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา เขต 1, จังหวัดพะเยา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา, เทศบาลเมืองพะเยา, สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา และสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย
แฟน ๆ มอเตอร์สปอร์ต และเจ็ตสกี สามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันและข่าวสาร ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย “โตโยต้า - ทู ดับเบิลยู วอร์เตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2025" (TOYOTA - 2W Waterjet Pro Tour Thailand 2025) สนามชิงชนะเลิศ ได้ที่ :
