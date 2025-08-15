ระเบิดศึกกีฬาชิงชนะเลิศแห่งกรุงเทพมหานคร โหมโรงซีเกมส์ 2025

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีพ.ศ.2568 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานภายในงานแถลงข่าว ร่วมกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายถิรชัย วุฒิธรรม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเมต้า 1 ชั้น 2 อาคารสปอร์ต สโมสรราชพฤกษ์ เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร
สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีพ.ศ.2568 ในครั้งนี้ ได้จัดการแข่งขันทั้งหมด 14 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาอีสปอร์ต เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เปตอง เซปักตะกร้อ พิคเคิลบอล แบดมินตัน ฟุตซอล ฟุตบอล เทนนิส วู้ดบอล มวยไทยสมัครเล่น และมวยสากลสมัครเล่น
โดยกำหนดจัดการแข่งขันขึ้น ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2568 ณ ศูนย์เยาวชน กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์กีฬา และศูนย์นันทนาการ ในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
ทางด้านหัวเรือใหญ่ นายถิรชัย วุฒิธรรม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ดร.ก้องศักด ยอดมณี สำหรับงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการให้กับจังหวัดกรุงเทพมหานครให้กับประชาชนทุกเทศทุกวัยได้มีโอกาสออกกำลังกายและได้เล่นกีฬากันอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่าในเดือนธันวาคม 2568 นี้ ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาของคนอาเซียนนั่นคือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ก็ถือโอกาสนี้โหมโรงกระตุ้นให้คนไทยทั้งประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับประเทศเพื่อนบ้านที่จะหลั่งไหลเข้ามา ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในบ้านเราจะดีขึ้นตามไปด้วย และอีกหนึ่งท่านที่จะกล่าวถึงไม่ได้เลยคือ ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่ให้การสนับสนุนกับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งเสริมุขภาพพร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กรุงเทพมหานคร
การได้มองเห็นกีฬาเป็นเรื่องสำคัญ เพราะถ้าสุขภาพประชาชนดี เมืองก็จะดีและน่าอยู่ไปด้วย เพราะเรื่องการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญมาก ในโอกาสนี้ผมเองในฐานะเป็นผู้ดูแลกรุงเทพมหานคร ซึ่งร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่จัดขึ้นใน 3 แห่งด้วยกันที่คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และก็จังหวัดสงขลา ก็ถือโอกาสในรายการนี้ทดสอบศักยภาพในด้านต่างๆ ถือเป็นการทดลองระบบไปในตัว ก็ขอเชิญชวนให้คนไทย ทั้งประเทศเป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 นี้ด้วยนะครับ โดย พิธีเปิด–พิธีปิด จัดที่ สนามราชมังคลากีฬาสถาน (Bangkok) โดยพิธีเปิดวันที่ 9 ธันวาคม และพิธีปิดวันที่ 20 ธันวาคม 2025
ทางด้าน นายถิรชัย วุฒิธรรม ยังได้กล่าวต่อไปว่า เราเองในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขันก็มีความพร้อมแล้วในทุกด้าน
แน่นอนว่าการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครในปีนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างค่านิยมการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาให้เป็นวิถีชีวิต เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อแสดงความสามารถด้านทักษะของตนเพื่อพัฒนาไปสู่ชั้นสูงต่อไปและที่สำคัญเพื่อปลุกกระแสความสนใจก่อนการจัดการแข่งขันกีฬา ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี2568 นี่ จึงเห็นควรจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครขึ้น (Pre Sea Games) ก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันกัน เยอะๆนะครับ
สำหรับช่องทางการติดตามผลการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถเข้าไปรับชมกันได้ที่เพจ Facebook/สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือ WWW.SAB.OR.TH หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 1 2248 3589 / 0 806 578 119 หรือ Email: bkksports@hotmail.com