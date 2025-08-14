การท่าเรือ เอฟซี ตั้ง “โพธิพงษ์ ล่ำซำ” พ่อมาดามแป้งนั่งประธานสโมสร

ตามที่มีข่าวปรากฎในสื่อโซเชียล ว่า สโมสรฯ ได้มีการแต่งตั้งพันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ เป็นประธานสโมสรฯ นั้น
สโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. ขอชี้แจงว่า เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก ในวันที่ 9 สิงหาคม 2568 สโมสรฯ ได้จัดพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สโมสร และ มีการเลี้ยงอาหารกลางวัน รวมถึงจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง เดย์
โดยได้รับความร่วมมือจากแฟนบอลเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่ง พันตำรวจเอก ณรัชต์ ในฐานะอดีตผู้บริหาร ของสโมสร ได้เดินทางมาร่วมงาน และ ได้ถ่ายภาพดังที่ปรากฏในสื่อ จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าจะมาเป็นประธานสโมสร
สโมสรฯ ขอเรียนแจ้ง ให้ทราบว่า ได้เชิญนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ บิดาของ “มาดามแป้ง“ นวลพรรณ ล่ำซำ อดีตประธานสโมสร ซึ่งท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอดีตกรรมการบอร์ดบริหารของการท่าเรือแห่งประเทศไทย มารับตำแหน่งประธานสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี.
สำหรับการแข่งขันไทยลีก ฤดูกาล 2025/2026 ที่กำลังจะเกิดขึ้น สโมสรฯ อยู่ในระหว่างเร่งเตรียมความพร้อมทุกด้าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวันที่ 17 สิงหาคม 2568 การแข่งขันแมทซ์แรกของฤดูกาลนี้ แฟนบอล การท่าเรือ เอฟ.ซี. จะมาร่วมให้กำลังใจนักกีฬา และต้อนรับผู้สนับสนุนของทีมในฤดูกาลนี้ไปด้วยกัน
ขอขอบคุณทุกคน มา ณ โอกาสนี้
สโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี.