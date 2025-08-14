"ซก ธี" กำปั้นเขมร ย้ำจุดยืน ยอมไม่มีแดกดีกว่าโดนเหยียบย่ำ-ไม่อยากอยู่ไทยแล้ว

กาก้า แป๊ะมีนบุรี หรือ ซก ธี กำปั้นชาวกัมพูชา ที่เคยมีชื่อเสียงในการเดินทางมาชกมวยไทย ที่ประเทศไทย ตั้งแต่ช่วง 10 ปีก่อน มาจนถึงปัจจุบัน โพสต์สเตตัสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ตนไม่อยากอยู่ชกที่เมืองไทยแล้ว พร้อมยึดมั่นในจุดยืน ยอมไม่มีแดกดีกว่าโดนเหยียบย่ำ
"มานอนคิดไปคิดมา วันที่ 5 จะชกดีไหม พอดีมีอาการบาดเจ็บจากการต่อย ตจว. และอีกอย่างจิตใจตอนนี้ ไม่อยากชกที่นี่แล้ว เขาแสดงปฏิกิริยาชัด เหยียบย่ำคนเขมร บีบนักมวยที่ไม่ค่อยเคารพเขา #ผมยอมไม่มีแดกดีกว่าโดนเหยียบย่ำครับ #ผมคนเขมรครับ " ซก ธี กล่าว
สำหรับ ซก ธี หรือ กาก้า แป๊ะ มีนบุรี เคยผ่านเวทีมวยไทยมาแล้วในหลายสังเวียน ทั้ง ONE Championship ที่เคยแพ้น็อกให้กับ รถถัง จิตรเมืองนนท์ เมื่อ 4 ปีก่อน รวมไปถึง มวยไทย 7 สี, ศึกเกียรติเพชร, ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ และอีกหลายๆ ศึก
ขณะเดียวกันตัวของ ซก ธี เคยแสดงออกจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจนว่าสนับสนุน ฮุน เซน และฮุน มาเนต ด้วยการออกไปเดินขบวนสนับสนุนร่วมกับ ร่วมกับ สเร จันทร ประธานสหพันธ์กุน ขแมร์