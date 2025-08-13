ลั่นกรุงเก่า! จัดใหญ่ อบจ.พระนครศรีอยุธยา คัพ ปี 3 Talon Academy - Samong Tun ผงาดแชมป์

นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันอีสปอร์ตเกม RoV รายการ "E-Sport อบจ.พระนครศรีอยุธยา คัพ" ประจำปี 2568 ชิงเงินรางวัลรวม 107,000 บาท ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมี นายสาธิต พันธุ์ชอุ่น ปลัดอบจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงานเปิดการแข่งขัน และมีนักฬาจากทั่วประเทศ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมกว่า 500 คน
สำหรับรายการนี้แบ่งเป็น 2 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นไม่จำกัดอายุ (โอเพ่น) เปิดให้เกมเมอร์ทั่วประเทศได้เข้าร่วม และรุ่นเยาวชน ที่เปิดให้นักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มาร่วมประชันฝีมือ
ผลการแข่งขันปรากฏว่า รุ่นไม่จำกัดอายุ แชมป์ตกเป็นของทีม Talon Academy ซึ่งประกอบด้วย พงศ์ดนัย ธนวุฒิพงศ์ (Happybibi..), ปองพล ยิ้มอ่ำ (g0dpp:(), พีรวัส เปียชาติ (oMOOPo), อรุต จำรัส (TheRikA), ภูรินทร์ ฐิติพงษ์พานิช (FilmAllaRound.) คว้าถ้วยแชมป์ พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท ส่วนอันดับ 2 FIFA E-SPORTS รับเงินรางวัล 20,000 บาท และอันดับ 3 Left by someone รับเงินรางวัล 10,000 บาท
ส่วนรุ่นเยาวชน แชมป์ตกเป็นของ ทีม Samong Tun ซึ่งประกอบด้วย ณัฐวัฒน์ งามสมโสตร์ (Yeesy), ชัชชัย พุฒิมณี (isME), ธาวิน ชัยยะเจริญ (Synsyи..), ภาสกร ชมจันทร์ (Saki), ศิวฤทธิ์ เศรษฐีสมบัติ (Lazarus) คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท, อันดับ 2 พิรชัช Esportxstay36 รับเงินรางวัล 10,000 บาท, อันดับ 3 ดับเบิ้ลทัช ซัดตู้ม รับเงินรางวัล 5,000 บาท และรางวัลชมเชย โรงเรียนอยุธยามหาวิทยาลัย รับเงินรางวัล 2,000 บาท
นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกอบจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ "E-Sport อบจ.พระนครศรีอยุธยา คัพ" ครั้งนี้ในปีที่ 3 นโยบายของตัวดิฉัน คือทีมงานผู้บริหารของเรา อยากให้ลูกหลานทุกคนได้มีทักษะที่ดี มีความคิดที่ดี มีไหวพริบที่รวดเร็วในกีฬาอีสปอร์ต ก็เป็นเรื่องที่ภาคภูมิใจมาก ที่การแข่งขันออกมาประสบความสำเร็จทั้งในรุ่นของเยาวชน ที่ส่งในนามโรงเรียน มีเข้าร่วมถึง 32 ทีม และรุ่นไม่จำกัดอายุอีก 64 ทีม ลูกหลานเยาวชนได้ใช้ทักษะของตัวเอง สู่ความเป็นเลิศ และทักษะเหล่านี้ยังนำไปปรับใช้พัฒนาในด้านอื่นๆต่อไป เพื่อเป็นอนาคตของประเทศชาติ ดิฉันเองอยากชื่นชม ชมเชยทีมผู้บริหาร และทุกคนที่มีส่วนร่วมด้วยกัน เราต้องการสร้างสรรค์พัฒนาจังหวัดเราให้ดีทุกรุ่น ทุกวัย ทุกประเภท และทุกชาติศาสนา
"อยากให้ลูกหลานเยาวชน เด็กๆทุกคน หรือทุกรุ่นทุกวัย หากมีอะไรที่สามารถพัฒนาจังหวัดเราได้ ให้เสนอแนะ ความคิดเห็น เราพร้อมผลักดันทุกอย่างให้เป็นไปในแนวทางที่ดี ทางอบจ.พระนครศรีอยุธยา ยืนยันว่าจะนำสิ่งดีๆมาให้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีคุณภาพ ศักยภาพ สงสุดต่อไป
ด้านทีม Samong Tun แชมป์ประเภทเยาวชน กล่าวร่วมกันว่า เรามีแชมป์เก่าอยู่ในทีม ซ้อมกันมาหลายเดือน ทำให้มั่นใจ คิดไว้แล้วว่าจะได้แชมป์ ก็ทำได้จริง รู้สึกดีใจมาก อยากขอบคุณทุกคนในทีม ที่เข้ามาซ้อม รู้สึกตื้นตัน ถือว่าเป็นแชมป์แรกของผมเลย ดีใจ แต่ก็ร้องให้ไม่ออก จากนี้ถ้าเป็นไปได้ ก็อยากต่อยอดไปเรื่อยๆ อยากขึ้นโปรลีก อยากให้ทุกคนในทีมมีเส้นทางในกีฬาอีสปอร์ตที่ดี ขอขอบคุณรายการ "E-Sport อบจ.พระนครศรีอยุธยา คัพ" และผู้จัดทุกคน ที่ทำให้เรามีงานแข่งดีๆ ได้มาวาดลวดลาย ให้ได้รู้ว่าเด็กอยุธยามีของ ไม่แพ้คนจังหวัดอื่นๆเลย ที่สำคัญคือจัดมา 3 ปีแล้ว มองว่าปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ดีที่สุด และประทับใจที่สุดเท่าที่เคยจัดมา
ขณะที่ทีม Talon Academy รุ่นไม่จำกัดอายุ กล่าวร่วมกันว่า ดีใจมาก เป็นไปตามความคาดหวังว่ามาแข่งก็ต้องเอาแชมป์กลับไปให้ได้ พวกเราตั้งเป้าหมายไว้ที่แชมป์อยู่แล้ว ถ้าไม่ได้ ไม่รู้จะมาทำไม ต้องขอบคุณรายการนี้ รู้สึกว่าเป็นรายการที่ดีจริงๆ ดีมากเลย พร้อมมาแข่งได้ตลอด อยากมาแข่งขันอีก