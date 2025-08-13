"โมนิกา เซเลส" นักหวดระดับตำนาน ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง

โมนิกา เซเลส นักเทนนิสหญิงระดับตำนาน ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน ตั้งแต่ 3 ปีที่แล้ว
เซเลส วัย 51 ปี เลือกเผยอาการป่วยต่อสาธารณะ เพื่อเตือนภัยแก่สังคมก่อนเริ่มการแข่งขัน ยูเอส โอเพน เดือนสิงหาคมนี้
อดีตมือ 1 ของโลก รู้สึกความผิดปกติ ซึ่งส่งผลต่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงกล้ามเนื้อควบคุมการทำงานของดวงตา ครั้งแรกประมาณ 5 ปีก่อน
แชมป์แกรนด์ สแลม 9 สมัย กล่าว "ฉันเล่นเทนนิสกับเด็กๆ และสมาชิกครอบครัว และฉันตีพลาด ฉันรู้สึกเหมือนกับเห็นลูกเทนนิส 2 ลูก นั่นเป็นความผิดปกติที่คุณไม่ควรมองข้าม ฉันต้องใช้เวลาสักระยะเพื่อยอมรับ และพูดอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับอาการป่วย เพราะมันเป็นปัญหาหนึ่ง ซึ่งกระทบต่อชีวิตประจำวันค่อนข้างมาก"
เซเลส เผยอาการป่วยเพื่อหวังใช้ชื่อเสียงของตัวเอง ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคที่ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษา
อดีตนักหวดชาวอเมริกัน กวาดแชมป์ 8 แกรนด์ สแลม ขณะอายุ 19 ปี นับตั้งแต่ เฟรนช์ โอเพน 1990 ด้วยวัยเพียง 16 ปี
แต่ เซเลส ขยับสถิติเพิ่มแค่ 1 แกรนด์ สแลม หลังถูกแทงด้วยมีดของผู้ชมคนหนึ่ง ระหว่างการแข่งขันที่เมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี เมื่อปี 1993 ต้องหยุดจับแร็กเก็ตระยะหนึ่ง เพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ
เซเลส ลงเล่นครั้งสุดท้าย เมื่อปี 2003 กวาดแชมป์ดับเบิลยูทีเอ (WTA) ทัวร์ 53 สมัย และครองอันดับ 1 ของโลก ยาวนาน 178 สัปดาห์