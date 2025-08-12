"แซนดี้" นักขับไทยจับคู่ "เฮงก์ กิกส์" คว้าแต้มสำคัญสองเรซรวดที่เซปัง

แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค นักขับไทยฝีมือระดับแชมป์ Super Car GT3 3 สมัย (2562-2563 และ 2565) โชว์ฟอร์มร้อนแรง ขึ้นโพเดียมและเก็บคะแนนสะสมได้ทั้งสองเรซ สนามที่ 3 ในรายการแข่งรถยนต์ทางเรียบ ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ (Thailand Super Series) ประจำปี 2568 ณ สนามเซปังฯ มาเลเซีย ด้วยรถแข่งปอร์เช่ 992 จีที 3 อาร์(Porsche 992 GT3 R) หมายเลข 26 ประกบคู่กับบอสใหญ่บี-ควิก เฮงก์ กิกส์ (Henk Kiks) สังกัดทีมบี-ควิก แอบโซลูต เรซซิ่ง (B-Quik Absolute Racing) ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ในช่วงวันซ้อม แซนดี้และเฮงก์ ทำเวลาได้ดี และเมื่อถึงช่วงควอลิฟาย ทั้งสองครั้ง ทั้งแซนดี้ และเฮงก์ ทำเวลาอยู่ที่อันดับที่ 5 เมื่อถึงช่วงลงแข่งขัน ทั้งสองผนึกกำลังร่วมกัน ฝ่าความร้อนระอุและการสึกหรอของยางในเรซแรก พร้อมใช้จังหวะรถเซฟตี้คาร์ในช่วงหลังสลับตัวนักขับ คว้าอันดับที่ 3 มาครองได้อย่างยอดเยี่ยม ขึ้นโพเดียมและเก็บคะแนนสะสม ในเรซแรก วันเสาร์
ในเรซที่ 2 แซนดี้ ออกสตาร์ทได้อย่างดุดัน ขยับขึ้นสู่อันดับ 3 ก่อนส่งไม้ต่อให้เฮงก์ ในช่วงหลังของการแข่งขัน และเมื่อถึงช่วงท้ายของการแข่งขันมีฝนตกลงมา ทำให้นักแข่งส่วนใหญ่เปลี่ยนไปใช้ยางฝน แต่คู่แข่งคันที่กำลังนำเลือกที่จะไม่เปลี่ยนยาง ในที่สุด รถปอร์เช่ หมายเลข 26 จบอันดับที่ 5 ขึ้นโพเดียมและเก็บคะแนนสะสมเพิ่มในเรซที่สอง วันอาทิตย์
ตลอดสุดสัปดาห์ แซนดี้ได้ดวลเดือดแบบลุ้นทุกโค้ง รวมถึงการต่อสู้สุดมันในรอบแรกของเรซ 2 กับเพื่อนซี้ 2 คน กันตศักดิ์ กุศิริ ด้วยรถ Honda NSX GT3 หมายเลข 12 และ อากาช แนนดี้ ด้วยรถ Audi R8 GT3 Evo2 หมายเลข 27
แซนดี้กล่าวหลังจบการแข่งขันว่า “ เป็นสุดสัปดาห์ที่สนุกมาก เราเก็บแต้มสำคัญได้สำเร็จทั้งสองเรซ แม้มีปัญหาเล็กน้อยกับตัวรถช่วงควอลิฟาย แซนดี้ตั้งตารอที่จะเก็บคะแนนเพิ่มให้มากที่สุดแบบสุดสัปดาห์นี้ของสนามถัดไปที่เซปังอีกครั้งในเดือนหน้า ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2568 ”