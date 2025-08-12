“JAS” รณรงค์ชม “พรีเมียร์ลีก” แบบถูกลิขสิทธิ์ “Monomax-AIS” หนุนผู้ประกอบการใช้แพ็กราคาจับต้องได้

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก และ เอมิเรตส์ เอฟเอ คัพ อย่างเต็มรูปแบบในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด หรือ Monomax แพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสด และกลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้ให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง AIS 3BB-FIBRE3 มุ่งตอบโจทย์สำคัญเพื่อลูกค้าที่ต้องการดูการแข่งขันลีกฟุตบอลระดับโลกผ่าน Monomax และ AIS PLAY
JAS ขอแจ้งให้ทราบว่าการนำรายการการแข่งขันฟุตบอลที่ JAS เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดไปเผยแพร่ สำหรับผู้ประกอบการและองค์กรต่างๆ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มสำคัญ อาทิ กลุ่มร้านอาหารและสถานบันเทิง ผับ-บาร์ ลานเบียร์, ภัตตาคาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม, กลุ่มโรงแรม รีสอร์ท โฮสเทล หอพัก เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ รวมไปถึงสถานบริการอื่นๆ ที่นำรายการแข่งขันไปเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ทั้งในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล จะต้องใช้แพ็กเกจสำหรับผู้ประกอบการที่ถูกต้องตามกฎหมายจาก AIS ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิ์จำหน่ายจาก JAS อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
หากสถานประกอบการใดมีการนำแพ็กเกจที่ให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ จะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และมีความผิดตามกฎหมาย ดังนั้นเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ AIS ได้จัดเตรียมแพ็กเกจ “PLAY Sport for Commercial” ซึ่งออกแบบมาเฉพาะสำหรับธุรกิจเชิงพาณิชย์ ด้วยราคาที่ย่อมเยา เข้าถึงได้ ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ ตั้งแต่ร้านขนาดเล็กไปจนถึงโรงแรมขนาดใหญ่ เมื่อสมัครใช้งานแพ็กเกจนี้ ผู้ประกอบการจะได้รับใบรับรองสิทธิ์การใช้งาน นำไปแสดงในสถานประกอบการเพื่อยืนยันว่าได้รับสิทธิ์การถ่ายทอดอย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์ สร้างความเชื่อมั่นทั้งต่อเจ้าของกิจการและลูกค้าที่เข้ารับบริการ
JAS ขอย้ำจุดยืนถึงการรณรงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการปฏิบัติที่ถูกต้องถึงลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดฟุตบอล พร้อมสนับสนุนโอกาสการเติบโตทางธุรกิจของผู้ประกอบการผ่านการใช้บริการที่ถูกกฎหมาย โปร่งใสและยั่งยืน ตลอดจนให้การดูแลผู้ประกอบการที่ดำเนินการอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ในกระบวนการดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย JASและผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ไม่มีนโยบายเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากสถานประกอบการที่ตรวจพบว่ามีการละเมิดสิทธิ์ หากพบเห็นการแอบอ้างหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ โปรดแจ้งมายัง https://line.me/ti/g2/uql-g7rVyYGQIIy0fnncKmDgPDC3mdPylraZFQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
สำหรับกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการต่างๆ ที่ต้องการสมัครแพ็กเกจเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AIS Shop 3BB Shop โทร 1175 หรือ 1530