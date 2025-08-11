”รร.วัดลิงขบ“ คว้า “รองชนะเลิศฯ” เปตอง สืบสานกีฬาสมเด็จย่าฯ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2568 ที่สนามเปตอง ปั๊มน้ำมันถาวรโมบิล จ.สุพรรณบุรี ได้จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ระหว่างวันที่ 7-12 สิงหาคม 2568 โดยมี นาวาอากาศโทสุทธิโรจน์ ประพันธ์พัฒ นายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นประธาน ในการแข่งขันครั้งนี้
สำหรับ การแข่งขันกีฬาเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 44 ประจำปี 2568 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน
จาก โรงเรียน และนักกีฬาในสังกัดหน่วยงานราชการ ทั่วประเทศ ประกอบดัวยทีมประเภททั่วไปชาย 166 ทีม ทั่วไปหญิง 80 ทีมเยาวชนชาย 121 ทีมเยาวชนหญิง 80 ทีม อาวุโสชาย 133 ทีม อาวุโสหญิง 64 ทีม
สำหรับ ผลการแข่งขัน ชมรมนักกีฬาเปตอง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้รางวัลชนะเลิศ และนักเรียน โรงเรียนวัด บวรมงคล(รร.วัดลิงขบ) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทเยาวชนหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี นักกีฬาประกอบด้วย(1. )นางสาวอัฉรียา กาไว(2.)นางสาวสุชัญญา ภาระปี(3.)นางสาวณิชกมล สังข์เงินโดยมี นายภูวเดช ภัทรจิตรา ผู้ฝึกสอน(โค้ช) ตามนโยบายผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีวัชรา งามมีฤทธิ์ ผูัสนับสนุนนักเรียนในกีฬาเปตองของ โรงเรียนวัดบวรมงคล ซึ่งอยู่ในระดับแถวหน้าของกลุ่มประเทศอาเซี่ยน ตลอดมา
ร้อยตรีวัชรา กล่าวว่าตนเพิ่งมารับตำแหน่ง ผอ.รร.วัดบวรมงคล หรือ คนในอดีตมักจะเรียก โรงเรียนวัดลิงขบ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในอดีตกีฬาเปตอง ของโรงเรีบนเราสามารถสร้างนักกีฬา ไปสู่ระดับทีมชาติ และสิ่งสำคัญเป็นกีฬา ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ท่านทรงโปรด กีฬาเปตอง ตนจึงต้องการสืบสานกีฬาดังกล่าวเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่าฯที่เป็นที่เคารพรักต่อพระองค์ท่านที่ได้ทรงงานทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์ต่อปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ
ร้อยตรีวัชรา กล่าวอีกว่าตนต้องขอชื่นชม นายภูวเดช ผู้ฝึกสอน(โค้ช) ซึ่งเป็นเพียงครูอัตราจ้าง แต่ได้ทุ่มเทฝึกสอน นักเรียน จนประสบความสำเร็จทำให้นักกีฬา ของโรงเรียนเราไปติดทีมชาติ ภายใต้งบประมาณอันน้อยนิด แต่ก็ได้ทุ่มเทกายใจ มุ่งมั่นฝึกสอนกีฬาเปตองสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนของเราตลอดมา
ด้านนายภูวเดช ผู้ฝึกสอน(โค้ช)กล่าวว่าตนภูมิใจแทนนักกีฬาเปตองของโรงเรียนเราทุกคนที่ทุ่มเทมุ่งมั่นฝึกฝน รวมถึงอดทน เชื่อฟังตน ภายใต้การฝึกสอนเทคนิคต่างๆของกีฬาเปตอง ซึ่งตนเองรักในกีฬาเปตองที่มีแรงบันดาลใจจากสมเด็จย่าฯ จึงต้องการสืบสานกีฬาดังกล่าว ถึงจะมีงบประมาณเพียงน้อยนิด แต่จะให้ขอสัญญาว่าจะฝึกสอนทักษะพัฒนาศักภาพนักกีฬาของโรงเรียนเราก้าวสู่ความสำเสร็จในกีฬาเปตอง ตามเจตนารมณ์ของท่าน ผอ.วัชรา ต่อไป