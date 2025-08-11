“Monomax” พร้อมถ่ายทอดสดครบทุกแมตซ์ “พรีเมียร์ลีก 2025/26” ซีซั่นใหม่บิ๊กแมตซ์ แข่งยาว 3 วันเต็ม!!!

คอบอลทั่วประเทศเตรียมระเบิดความมันส์กันแบบนันสต็อป กับโปรแกรมเปิดสนาม พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025/26 ที่สัปดาห์แรกความเดือดก็พร้อมเสิร์ฟให้แฟนบอลชาวไทยได้ลุ้นแบบไม่มีพัก! ตลอด 3 วันเต็ม ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2568 ไปจนถึงเช้าตรู่วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2568 โดยสามารถรับชมการแข่งขันถ่ายทอดสดทุกแมตซ์ผ่าน Monomax ได้อย่างเต็มอรรถรสทุกแมตซ์!!!
เริ่มต้นกันตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2568 เวลา 02:00 น. (คืนวันศุกร์ที่ 15 ส.ค.) กับเกมแรกของฤดูกาล! การประเดิมสนามของ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ที่จะเปิดบ้านต้อนรับ AFC บอร์นมัธ ที่แม้ชื่อชั้นจะเป็นรอง แต่ขึ้นชื่อเรื่องเกมสวนกลับที่ไม่ธรรมดา ต้องมาลุ้นว่า “หงส์แดง” จะคว้า 3 แต้มแรกไปได้หรือไม่?
วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2568 กับโปรแกรมแน่น 5 คู่รวด ไล่เรียงกันแบบไม่มีเบรก!!! เริ่ม เวลา 18:30 น. เปิดหัวด้วยสองทีมลุ้นพื้นที่หัวตารางอย่าง “สิงห์ผยอง” แอสตัน วิลล่า เตรียมวัดคม “สาลิดาดง” นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด (รับชมทาง Monomax) เวลา 21:00 น. ลงสนามพร้อมกันสามคู่ ไบร์ทตัน & โฮฟ อัลเบี้ยน ที่เสริมดาวรุ่งเต็มพิกัดในฤดูกาลนี้ เตรียมปะทะทีมเมืองหลวงอย่าง ฟูแล่ม (รับชมทาง Monomax และ ช่อง MONO29), “แมวดำ” ซันเดอร์แลนด์ น้องใหม่ที่กลับคืนสู่ลีกสูงสุดในรอบ 8 ปี จะเปิดบ้านรับมือ “ขุนค้อน” เวสต์แฮม ยูไนเต็ด (รับชมทาง Monomax) และ “ไก่เดือยทอง” ท็อตแน่ม ฮอทสเปอร์ส ที่นำโดยกุนซือใหม่ โธมัส แฟรงค์ รับการมาเยือนทีมน้องใหม่ เบิร์นลีย์ (รับชมทาง Monomax) ส่งท้ายคืนวันเสาร์ใน เวลา เวลา 23.30 น. “หมาป่า” วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส เฝ้ารังรับมือ “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่ต้องการทวงบัลลังก์แชมป์อีกครั้ง (รับชมทาง Monomax)
ต่อด้วย คืนวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2568 เริ่ม 2 คู่แรกช่วงหัวค่ำ เวลา 20:00 น. “สิงห์บลู” เชลซี แชมป์สโมสรโลกทีมล่าสุด ทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมทช์พบ คริสตัล พาเลซ แชมป์เอฟเอคัพ 2024/25 (รับชมทาง Monomax), “เจ้าป่า” น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ทีมจอมเซอร์ไพร์สเมื่อฤดูกาลที่แล้ว เฝ้ารังพบ เบรนท์ฟอร์ด (รับชมทาง Monomax) และคู่บิ๊กแมทช์ประจำเกมวีคแรก!!! เวลา 22:30 น. “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่ต้องการกลับสู่ความยิ่งใหญ่ เปิดโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด รับมือ “ปืนใหญ่” อาร์เซน่อล ที่ตั้งเป้าเป็นแชมป์ให้ได้ในฤดูกาลนี้ (รับชมทาง Monomax)
ปิดโปรแกรมสัปดาห์แรกใน วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2568 เวลา 02:00 น. (คืนวันจันทร์ที่ 18 ส.ค.) “ยูงทอง” ลีดส์ ยูไนเต็ด ที่กลับคืนลีกสูงสุดอีกครั้ง เปิดบ้านรับ “ท็อฟฟี่สีน้ำเงิน” เอฟเวอร์ตัน (รับชมทาง Monomax)
