“รร.กีฬานครนนท์วิทยา ๖” ถล่ม “วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา” 3-0 เซต คว้าแชมป์สมัยที่ 3 “วอลเลย์บอล นักเรียนหญิง แชมป์กีฬา 7HD 2025”

ปิดฉากศึกลูกยางนักเรียนอย่างสวยงาม สำหรับการแข่งขัน วอลเลย์บอล นักเรียนหญิง แชมป์กีฬา 7HD 2025 ครั้งที่ 8 ศึกกีฬาประเภทที่ 2 ของ 4 ซีรีส์ กีฬานักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2025 โดย ช่อง 7HD จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสนามสานฝันนักเรียนและเยาวชนในการก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและทีมชาติ พร้อมเสิร์ฟความมันเอาใจแฟนลูกยางให้ได้ลุ้นและเชียร์เด็กไทย สู้ศึกชิงถ้วยแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี โดยการแข่งขันใน รอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2568 ณ อาคารจันทนยิ่งยง โดยเป็นการชิงชัยเพื่อความเป็นที่หนึ่ง ระหว่าง รร.กีฬานครนนท์วิทยา ๖ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา และชิงอันดับที่ 3 รร.กีฬาจังหวัดอ่างทอง และ รร.เทพมงคลรังษี
บรรยากาศในสนามสุดคึกคัก เต็มไปด้วยเหล่ากองเชียร์ของแต่ละโรงเรียน ที่ขนกันมาส่งกำลังใจให้กับทีมโปรดกันอย่างคับคั่ง พร้อมลุ้นไปกับการแข่งขันสุดมันเชียร์สดลั่นสนาม โดยมีคนบันเทิงสุดฮอตจากช่อง 7HD ยูโร ยศวรรธน์, โหน-ธนากร และ ดิว-ศุภกฤต ร่วมด้วยผู้ประกาศข่าวกีฬาซุปตาร์เอเชียใต้ อาย-ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร และทีมผู้บรรยายตัวตึง แอดปุ๊ก-นภัสกรณ์, แอดม่อน-เพลงรบ, แอดเต้-พัชร และ แอดอาท-สุริยะ มาร่วมบรรยายเกม สร้างสีสัน และส่งกำลังใจติดขอบสนาม
ประเดิมสนามด้วยคู่ชิงอันดับที่ 3 เป็นการดวลกันของ สิงห์ร้ายสายเอเชีย รร.กีฬาจังหวัดอ่างทอง มาพร้อมผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่ บล็อกหนา นำทีมโดย ปาย-นภัสสร พุ่มนิล ผู้เล่นทีมชาติชุด U-19 ที่มีกุนซือมือฉมังอย่าง “โคชโทนี่” อภิรัฐ งามมีฤทธิ์ วางเกม พบกับ ทีมจิ๋วแต่แจ๋ว รร.เทพมงคลรังษี ดีกรีจอมขุดสาวจากกาญจนบุรี ภายใต้การคุมทีมของ อ.สันทัด นิลรอด และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน อ.ภัคศรันย์ ชาปู่ และเหล่านักตบฝีมือดี โดยเฉพาะลิเบอโรดาวรุ่งพุ่งแรง ใบเตย-ปาณิสรา วังสุข เปิดเซตที่ 1 สู้กันสูสี สาดอาวุธหนักใส่กันไม่ยั้ง จนถึงปลายเซตเป็น รร.เทพมงคลรังษี ที่เหนียวและคมกว่าคว้าเซตแรกไปครอง หลังแก้เกมเริ่มเซตที่ 2 เป็นสิงห์ร้ายสายเอเชียที่ออกนำก่อน แม้จอมขุดสาวจากกาญจนบุรีจะไล่เก็บแต้มแต่ไม่ทัน ส่วนเซตที่ 3 ยังคงเป็น รร.กีฬาจังหวัดอ่างทอง ที่ปล่อยอาวุธคมจบสกอร์ได้ดีตุนเซตนี้ไปครอง เซตที่ 4 เกมเปลี่ยน รร.เทพมงคลรังษี สวมหัวใจนักสู้ทำคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งก่อนตีเสมอเป็น 2-2 เซต มาที่เซตตัดสินทั้งคู่เล่นละเอียดทุกแต้ม สุดท้ายเป็นจิ๋วสิงห์สนาม รร.เทพมงคลรังษี ที่คว้าชัยชนะไปครอง 3-2 เซต ด้วยสกอร์ 25-20 21-25 16-25 25-21 และ 16-14
ไม่รอช้าเชียร์มันกับคู่ชิงชนะเลิศ แชมป์เก่า 2 สมัย รร.กีฬานครนนท์วิทยา ๖ ขนผู้เล่นดีกรีทีมชาติชุด U-16 และ U-19 ออมออม-จามิกรณ์ แคนแก้ว และ ซันวา-วิศรุตา เส็งนา ลงป้องกันแชมป์ ภายใต้การนำทัพของ “โคชเอ็ม” ว่าที่ ร.ต. ธนกฤษ อินเลี้ยง พบกับ นักตบสาวเมืองกรุงเก่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ที่มีผู้ฝึกสอนเก๋าเกมอย่าง อ.จรัล เนียมทับทิม คุมบังเหียน พร้อมตัวผู้เล่นอาวุธครบครันสมฉายา “ปืนใหญ่พระนคร” ออกสตาร์ทเซตแรกทั้งสองทีมเดินเกมสุดมันสมกับเป็นคู่ชิง เป็นแชมป์เก่าที่เก๋าเกมกว่านำห่างตลอดทั้งเซต แน่นอนว่า รร.กีฬานครนนท์วิทยา ๖ ยังแรงต่อเนื่องเอาอยู่ทั้งเกมรุกและเกมรับ บดทีม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ขาดลอยขึ้นนำเป็น 2-0 เซต เดินทางมาถึงเซตสุดท้าย เล่นกันได้สูสีจนกองเชียร์นั่งไม่ติด แม้สาวแกร่งกรุงเก่าจะพยายามไล่ตีตื้น แต่สุดท้ายเป็นแชมป์เก่าที่ครบเครื่อง ตบโหด บล็อกจม ซิวถ้วยแชมป์สมัยที่ 3 ไปครอง 3-0 เซต ด้วยสกอร์ 25-17 25-14 และ 25-22
และในที่สุดชัยชนะตกเป็นของทีม รร.กีฬานครนนท์วิทยา ๖ คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่ 3 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD มอบถ้วยเกียรติยศ เหรียญรางวัล เกียรติบัตร และมอบทุนการศึกษา 150,000 บาท ด้านทีม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา รองแชมป์ รับเหรียญรางวัลและทุนการศึกษา 70,000 บาท ขณะที่อันดับ 3 รร.เทพมงคลรังษี รับเหรียญรางวัลจาก คุณธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม อุปนายกฝ่ายกีฬาอาชีพสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โดยมี คุณวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการแทนผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ช่อง 7HD มอบทุนการศึกษา 40,000 บาท พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา 20,000 บาท ให้กับอันดับที่ 4 รร.กีฬาจังหวัดอ่างทอง รวมถึง คุณพรรวนา มหาทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา และ การตลาดสัมพันธ์ บริษัท แลคตาซอย จำกัด มอบผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยดื่มฟรีตลอดปี เป็นรางวัลของทีมทุ่มเท ทั้ง 4 ทีม
นอกจากนี้ยังมี 3 รางวัลพิเศษ ได้แก่ รางวัลตัวเซตยอดเยี่ยม Best Setter เป็นของ นภัสรา พานโคตร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา รับทุนการศึกษา 15,000 บาท มอบโดย คุณปราโมทย์ ธูปบูชา หัวหน้าแผนกแบรนด์อีเวนท์และกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายพัฒนาการตลาด บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ด้าน ซันวา-วิศรุตา เส็งนา รร.กีฬานครนนท์วิทยา ๖ รับไปถึง 2 รางวัล ได้แก่ ผู้เล่นทำคะแนนสูงสุด Best Scorer รับรางวัลจาก นายแพทย์อำนาจ พิศาลจำเริญ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางปะกอก1 มอบทุนการศึกษา 10,000 บาท และแพ็กเกจตรวจสุขภาพ มูลค่า 15,000 บาท และยังได้รับ รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า MVP ได้รับรางวัลจักรยานยนต์ยามาฮ่า ฟาซซิโอ้ ไฮบริด มูลค่า 52,900 บาท มอบโดย คุณน้ำเพชร ตรีศักดิ์ศรีสกุล ผู้จัดการกลุ่มกิจกรรมการตลาดและสปอนเซอร์ชิป บริษัทไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด และ คุณนาฏนภางค์ จงสมจิต กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการละคร มอบทุนการศึกษา 10,000 บาท เสื้อ Jacket MVP จาก Volt พร้อมร่วมมอบโทรฟีรางวัลพิเศษทั้ง 3 รางวัล อีกด้วย
