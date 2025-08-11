นักมวยสากลญี่ปุ่น เสียชีวิตหลังพ่ายคู่แข่ง เผย มีอาการเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง

วงการมวยประเทศญี่ปุ่นต้องพบกับความเศร้าอีกครั้ง เมื่อ ฮิโรมาสะ อุราคาวะ นักชกอนาคตไกลจากแดนอาทิตย์อุทัย เสียชีวิตในวัย 28 ปี จากอาการเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง หลังก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน ชิเงโตชิ โคตาริ กำปั้นเพื่อนร่วมชาติก็เพิ่งเสียชีวิตไปหมาดๆ ในการชกรายการเดียวกัน
ฮิโรมาสะ อุราคาวะ พ่ายน็อกให้กับ โยจิ ไซโตะ ยก 8 ในการชกรุ่นไลต์เวทของญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม โดยหลังชกเสร็จ อุราคาวะ หมดสติจนต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน ก่อนที่แพทย์จะพบว่ามีอาการเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง และทำการผ่าตัดทันที
หลังจากนั้นนักชกคนดังกล่าวได้อยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลประมาณ 1 สัปดาห์ แต่แพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตของเขาเอาไว้ได้ โดยการเสียชีวิตของเขากลายเป็นนักมวยรายที่ 2 ต่อจาก ชิเงโตชิ โคตาริ กำปั้นเพื่อนร่วมชาติที่จากไปในวัย 28 ปีด้วยสาเหตุเดียวกัน หลังขึ้นชกในรายการเดียวกันเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
แถลงการณ์ขององค์กรมวยโลก หรือ ดับเบิลยูบีโอ (WBO) ระบุว่า "เรารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ฮิโรมาสะ อุราคาวะ นักมวยชาวญี่ปุ่น ซึ่งเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าจากบาดแผลระหว่างการชกกับ โยจิ ไซไตะ"
"นี่เป็นข่าวที่สุดแสนเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากการเสียชีวิตของ ชิเงโตชิ โคตาริ ซึ่งจากไปจากการบาดเจ็บจากการชกในรายการเดียวกัน เราขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับครอบครัว, เพื่อนฝูง และวงการมวยญี่ปุ่นสำหรับช่วงเวลาที่แสนยากลำบากนี้" แถลงการณ์ ระบุ
ทั้งนี้หลังเกิดเหตุการณ์สุดสลด สภามวยญี่ปุ่น หรือ เจบีซี ได้ประกาศให้การชกชิงเข็มขัดแชมป์ขององค์กรมวยเอเชียแปซิฟิค หรือ โอพีบีเอฟ ทุกไฟต์ เปลี่ยนเป็นชก 10 ยกแทน 12 ยก